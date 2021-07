Hokejový šikula 24letý forvard Adam Musil opouští extraligové Bílé Tygry z Liberce, kde byl oporou, a od následujícího ročníku bude nastupovat v elitní české soutěži za pardubické Dynamo.

Hokejový klub HC Dynamo Pardubice představil novou posilu útočníka Adama Musila. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

„Adam udělal v naší organizaci velký výkonnostní vzestup, který ho posunul až do národního mužstva. Po sezóně mu u nás končila smlouva a my jsme s ním od února jednali o nové. Adam se rozhodl jít jinou cestou a já mu přeji, aby v Pardubicích našel to, co hledá,“ sportovní manažer libereckého klubu Patrik Augusta.