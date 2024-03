Olomoučtí hokejisté si z Liberce s velkou pompou odvezli dvě vítězství a toužili doma celou sérii předkola ukončit. Jenže nepovedlo se jim to v sobotu a ani na druhý pokus v neděli. Bílí Tygři vyhráli další přestřelku 5:3. O postupu se rozhodne v úterý na libereckém ledě.

Play-off, 4. zápas,HC Olomouc - HC Bílí Tygři Liberec | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Chtěli jsme to doma urvat, ale nepodařilo se. Věřím, že se to povede v Liberci,“ neztrácel naději Róbert Petrovický, asistent trenéra Olomouce, který po utkání promluvil do kamer O2 TV Sport. „Brzy jsme prohrávali, neustále jsme dotahovali. To nás stálo hodně sil,“ přitakával jeho kolega a hlavní kouč kohoutů Jan Tomajko.

PROMARNĚNÉ PŘESILOVKY 5 NA 3

Na rozdíl od sobotního utkání byl gólově vždy minimálně o krok napřed soupeř Hanáků. Ti žehrali na neproměněné přesilovky. Hned dvakrát v zápase měli výhodu pěti proti třem, v první třetině dokonce víc než minut a půl trvající.

„Musíme to zjednodušit,“ zmínil Petrovický. Hanákům se v přesilovkách nedaří střela z první. „Liberec to brání to dobře, ale my máme dobré hráče na to, aby si s tím dokázali poradit,“ popisoval Nahodil, který po návratu do sestavy obsadil pozici druhého centra.

NAHODILOVA KULIŠÁRNA

Právě jeho zásluhou dokázala Mora v první části srovnat. Po nevyužité přesilovce pět na tři zpoza branky lišácky nachytal gólmana Hrenáka střelou o jeho masku. „Je to šikovnost olomouckých hráčů. Olomouc to zdobí, jdou štěstí a náhodě naproti,“ chválil Filip Pešán, trenér Liberce.

„Hledal jsem někoho před bránou, ale zavřely se mi všechny možnosti. Zkusil jsem to o gólmana. Bohužel to nic neřešilo,“ potvrdil Nahodil, že šlo o jasný úmysl.

Juliš se střelecky probudil, Sigma ukončila čekání a vyhrála na Baníku

Jenže si taky sypal popel na hlavu. „Po mojí chybě jsme hned lovili puk ze sítě. Byl to šíleně náročný začátek,“ popisoval chvilku, kdy nažhavenou plecharénu zvlažil už po 65 vteřinách Najman.

Ve druhé části se scénář tak trochu opakoval. Díky šťastnému odrazu se do úniku dostal Klíma, který pokořil Jakuba Sedláčka. Ten byl i tentokrát v brance Mory, jednička Branislav Konrád kvůli zranění stále chybí. Bude připraven na úterý? „Uvidíme,“ mlžil – jak je ve vyřazovací části tradicí – Tomajko.

PEŠÁNOVI SE ULEVILO, KDYŽ NEVIDĚL KONRÁDA

Pešán přiznal, že je za Konrádovu vynucenou absenci rád. „Braňo Konrád je pro mě předkolová a play-offová ikona. Nevím, jestli to mělo vliv na výsledek, ale mně osobně se ulevilo, když jsem ho v sestavě neviděl,“ uvedl liberecký kouč.

Na Klímu po necelých třech minutách reagoval obránce Adam Rutar, ještě před druhou pauzou ale Liberečtí vrátili vedení na svou stranu. V přesilovce byl včas u odraženého puku Michal Birner, který překonal Sedláčka potřetí.

Na startu třetího dějství udělali hosté důležitý krok k vítězství, po 81 vteřinách hry navýšil z předbrankového Bulíř a Mora rázem dotahovala dvě trefy. Díky Škůrově snížení ale měli domácí ještě víc než 13 minut času na vyrovnání.

BRZKÝ RISK BEZ BRANKÁŘE TRENÉŘI NECHTĚLI

Jenže zase ty přesilovky… Další – tentokrát 23 vteřin trvající – přesilovka pět na tři byla znovu z kategorie velmi nepovedených. Když pak necelé čtyři minuty před koncem vyhodil puk mimo hřiště Vlach, nabízelo se jít do brzkého risku bez brankáře. „Věřili jsme, že proměníme klasickou přesilovku,“ vysvětlil Tomako, proč k odvolání gólmana s Petrovickým nesáhli už během početní výhody.

Odhodlali se po k němu až posléze, ale vedlo to jen k razítku Faška-Rudáša na liberecké vítězství. „Jsem rád, že se náš tým oproti domácím zápasům nastavil na play-off atmosféru,“ nechal se slyšet Pešán.

„Hrabeme, věřím, že se nám to v Liberci odmění,“ dodal za olomouckou stranu Nahodil.

Rozhodující zápas série, která určí posledního postupujícího z předkola, je na programu v úterý od 18 hodin na ledě Bílých Tygrů.

HC Olomouc – Bílí Tygři Liberec 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 10. Nahodil (Kusko), 28. Rutar (Orsava, Káňa), 47. Škůrek (Rašner, Orsava) – 2. A. Najman (Rychlovský, Melancon), 25. Kel. Klíma (Zachar, Ivan), 36. Birner (Knot, Hawryluk), 42. Bulíř, 60. Faško-Rudáš (Birner). Rozhodčí: Cabák, Stano – Lederer, Blažek. Vyloučení: 6:8. Využití: 0:1. Diváci: 5 362 (vyprodáno). Stav série: 2:2.

Olomouc: Sedláček – Sirota, Rutar, Ondrušek, Řezníček, Škůrek, Rašner, Mareš – Káňa, P. Musil, Orsava – Plášek, Nahodil, Navrátil – Kunc, Macuh, Bambula – Kusko, Knotek, Klimek. Trenéři: Tomajko a Petrovický.

Liberec: Hrenák – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Derner, Budík, Aubrecht – Vlach, Filippi, Faško-Rudáš – Rychlovský, A. Najman, Flynn – Birner, Bulíř, Hawryluk - Zachar, Šír, Kel. Klíma. Trenéři: Pešán, Kudrna a Žabka.

AUTOR: DENIS MANINA