Liberečtí Tygři jsou při gólové chuti! Po minulém vysokém vítězství v Mladé Boleslavi 8:0 tentokrát doma složili hradecký Mountfield a to v divočině 5:4.

Liberec doma přetlačil Mountfield HK. | Foto: Jiří Princ

Severočeši si hodně pomohli už v první třetině, když se po čtyřech minutách od úvodního buly poprvé prosadil Adam Najman a o pět minut později zvýšil Jakub Dvořák. Zle s hosty z východu Čech bylo hned na startu druhé periody, kdy dostal domácí do tříbrankového polštáře Tomáš Filippi. Hradec konečně dokázal reagovat o pár minut později Miškářem – 1:3. Ale přesně ve 29. minutě vrátil tříbrankovým náskok Tygrům Bulíř.

Východočeši nicméně ještě do konce druhé třetiny snížili. Patřilo jim každopádně poslední dějství, ve kterém v mohutném finiši začali mazat manko, které díky Budíkovi bylo opět tříbrankové. V 55. minutě Okuliar vykřesal naději, tři minuty před koncem dostal hosty na rozdíl gólu Lalancette. Vše mohl rozhodnout Filippi, ale jeho trefa jen mířili do tyčky prázdné hradecké klece. Hosté už po mohutné finiši nic nevymysleli a odvezli si těsnou porážkou.

„Závěr byl z naší strany komplikovaný, soupeř pak ještě odvolal gólmana, ale obětavost týmu zajistila, že body zůstaly doma v plném počtu. Pro naše sebevědomí je dobré, že před domácím publikem bodujeme. Máme před sebou další dvě domácí utkání, ve kterých to budeme chtít potvrdit,“ byl spokojený jeden ze střelců Michal Bulíř.

Ten sám přiznal, že jeho tým namlsala osmibranková výhra v Mladé Boleslavi. Byla totiž odrazem toho, čím se chtějí Severočeši v ledových bitvách prezentovat.

„Utkání v Boleslavi ani tak nebylo o tom, že jsme dali osm gólů. Bylo to spíše o stylu hry, kterým jsme se prezentovali, a to se nám vrátilo v gólech. Rozhodně nás to nakoplo,“ osvětlil Bulíř.

„Bylo to těžké utkání s kvalitním, aktivním soupeřem, který nevzdal ani tříbrankový rozdíl. Potvrdilo se, že Hradec má velmi energický tým, což nám zejména v závěru dělalo problémy,“ viděl liberecký kouč Filip Pešán.

Jeho celek čekají teď dva domácí duely v řadě. Přijdou celky z vrcholku tabulky – v úterý Třinec, v pátek litvínovská Verva.

HC Bílí Tygři Liberec - Mountfield HK 5:4 (2:0, 2:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 4. A. Najman (Bulíř), 8. J. Dvořák, 23. Filippi (Rychlovský), 29. Bulíř (Budík), 45. Budík (McCoshen) – 26. Miškář (Blain), 36. Okuliar (Miškář), 55. Okuliar, 58. Lalancette (Okuliar, Blain). Rozhodčí: Mrkva, Cabák – Frodl, Lederer. Vyloučení: 4:1. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 5026. Střely na branku: 21:36.

Liberec: D. Král (Žukov) – Knot, McCoshen, Melancon, Ivan, J. Dvořák, Budík, Derner – Faško-Rudáš, Filippi (A), Rychlovský – Bulíř (A), A. Najman, Birner (C) – Klíma, Vlach, Pérez – Plos, Šír, Galvas