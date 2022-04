„Byl to finálový zápas se vším všudy. Utkání mělo emoce, které jsme ve druhé třetině horko těžko ukočírovali, ale před tou třetí jsme si v kabině něco řekli a kluci se uklidnili. Byli jsme za to odměněni gólem na 3:2 v poslední minutě a závěr jsme potom už zvládli. Super body pro nás. V úterý pojedeme do Plzně, kde se budeme snažit přivézt sedmý rozhodující zápas do Liberce,“ má jasno Richard Lobo, trenér mladých libereckých Bílých Tygrů.

Utkání po vyrovnaném průběhu směřovalo do prodloužení, v poslední minutě ale Liberec dvakrát udeřil. V 60. minutě nahrával od levého mantinelu před plzeňskou klec Jan Hampl a po několika odrazech se puk dostal přes Mikuláše Jenčovského až k Šimonu Pavlíkovi, který vyjel zpoza branky a zakončil do odkryté klece – 3:2. Severočeské vítězství pojistil gólem do prázdné branky Petr Gajda.

„Utkání se mi hodnotí velmi těžko, protože jsme se do něj nemohli od druhé třetiny dostat kvůli strašně moc vyloučeným hráčům. Kdo zápas viděl na vlastní oči, tak si může udělat obrázek o tom, jak se dá zkazit ze strany jiných lidí. Fauly jsme udělali a já nechci hodnotit v emocích, ale zdálo se nám, že zákroků od soupeře na nás bylo moc. Hráli jsme šestnáct minut v oslabení ve druhé a třetí třetině, takže jsme se ani nemohli dostat do tlaku. O třetím gólu Liberce rozhodla chyba u modré čáry a následně i za naší brankou,“ litoval Petr Vojan, plzeňský trenér.

Liberec - Plzeň 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 15. Jiruš (Jansa), 18. Jansa (Kovář), 60. Pavlík (Jenčovský, Hampl), 60. Gajda (Šedivý) – 10. Slanina (Kremláček), 40. Adamec (Malát, Kremláček). Rozhodčí: Kika, Veselý – Kis, Axman. Vyloučení: 6:8. Využití: 0:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 1203. Střely na branku: 29:31. Stav série: 2:3.

Liberec: Král (Vopravil) – Hampl, Kollert, Starý, Šedivý (A), Kovář, Patzelt – Leden, Nezbeda (C), Jansa, Pavlík, Kříž, Jiruš, Měchura (A), Cikhart, Jenčovský, Zajíček, Gajda.