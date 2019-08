V posledním přípravném utkání hostili liberečtí Bílí Tygři ruský Chabarovsk, který porazili 4:1. „Vstoupili jsme do zápasu hodně aktivně, hráli jsme lépe. Nechali jsme se ale zbytečně vylučovat, a to nás stálo hodně sil,“ pokrčil rameny útočník Liberce Tomáš Filippi.

ZÁPAS POD KONTROLOU

„Ve druhé třetině se mohlo zdát, že taháme za kratší konec, ale měli jsme duel pod kontrolou a zaslouženě jsme vyhráli,“ zhodnotil zápas s Chabarovskem Filippi, který zapsal dva kanadské body za gól a asistenci. „Hráli jsme jako tým a byli jsme lepší,“ dodal.

„Víme, jak hrají Rusové. Hrají hodně do těla, jsou zákeřní, takže to byl určitě těžký zápas. Byla to dobrá generálka před Ligou mistrů,“ řekl po utkání útočník Bílých Tygrů Jan Ordoš.

„Věděli jsme, co budou chtít hrát. Hodně se snažili zakončovat, byly tam tvrdé souboje a nějaké šarvátky. Tohle k hokeji patří a my jsme to zvládli dobře,“ uvedl Ordoš. „Podobný styl nás bude čekat v prvním zápase v Lize mistrů v Belfastu,“ vyhlíží Ordoš dalšího libereckého soupeře.

Ordoš zpečetil vítězství Liberce 4:1 proměněným trestným střílením. „Věděl jsem dopředu, co udělám. Nebylo to ale ideální, chtěl jsem zakončit za beton. Manévr jsem provedl pomalu, naštěstí gólman zvedl nohu a podařilo se mi puk propašovat do brány,“ podotkl spokojeně.

V LIZE MISTRŮ CO NEJDÁL

„Stav byl 3:1 a navíc se jednalo o přátelské utkání, tak mě trenér na nájezd poslal,“ objasnil, proč jel trestné střílení zrovna on.

S jakými cíli vkročíte do Ligy mistrů? „Určitě chceme vyhrát první zápas a budeme chtít dojít co nejdále. Všechny duely mají kvalitu a je to jiný hokej než extraliga,“ uzavřel Ordoš.