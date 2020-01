Liberci se na Vary dlouhodobě moc nedaří. V čem byly tak nepříjemné? „Myslím si, že jsme byli lepší. Ve druhé třetině jsme neproměnili nějaké šance a pak přišel můj námaz. Vzápětí jsme dostali třetí gól a horko těžko se pak dotahovalo,“ smutnil liberecký brankář Dominik Hrachovina.

„Vary vyhodily puk a šly střídat. Já tam byl sám a asi jsem si moc věřil. Měl jsem ten puk odehrát do p*dele a nehrát si s tím,“ litoval svého kiksu Hrachovina, po němž šli hosté do vedení 2:1. Gólman Bílých Tygrů neodhadl situaci, ztratil kotouč a Martin Rohan už střílel do téměř prázdné branky.

Hrachovina však musel okamžitě hodit tuto situaci za hlavu a soustředit na další průběh zápasu. „Stane se. Je to hokej a musíme jet dál.“

Řešili jste před samotným utkáním skutečnost, že Vary na Liberec umí zahrát? „Pro mě to byl druhý zápas, který jsem proti nim odehrál. Prohráli jsme, ale musíme pokračovat dál,“ burcuje Hrachovina.

Liberci skončila vítězná domácí série. „Každá prohra mrzí. Do duelu jdeš s tím, že ho chceš vyhrát. Měli jsme to ve vlastních rukách, ale bohužel se to nepovedlo,“ pokrčil rameny Hrachovina.

„Bylo to těžké a ubojované střetnutí pro nás. Nakonec jsme ho zvládli. Asi nám to proti Liberci jde,“ kvitoval po závěrečné siréně karlovarský obránce Martin Rohan, který potrestal hrubku brankáře Hrachoviny.

„Liberecký gólman špatně rozehrál. Ondra Beránek mi puk přistrčil a moji střelu se pokusil chytit soupeřův hráč. Naštěstí jsem ho prostřelil,“ vrátil se k inkriminovanému momentu Rohan.

Západočechy nabudilo otočení skóre v jejich prospěch. „Když jsme vedli, tak jsme si věřili, že náskok uhájíme až do konce,“ potvrdil Rohan.

„Bednář je výborný gólman. Měli jsme ale být chladnokrevnější v zakončení, ale bohužel jsme to nezvládli,“ říkal smutným hlasem liberecký expres Marek Zachar.

„Hrášek nám kolikrát zachránil záda a kiks se prostě stane. Každý dělá chyby,“ zastal se svého spoluhráče Zachar.

V závěru liberecký tlak gradoval. „Ke konci kluci vytvořili krásný tlak, ale bohužel z toho nebyl gól,“ hlesl Zachar.

„Myslím si, že se víc musíme soustředit na zakončení. Utkání s Karlovými Vary hodíme za hlavu a budeme se koncentrovat na další zápas,“ předurčuje Zachar, který poznamenal, že Západočeši jsou hodně bruslivý mančaft.

Duel zhodnotil asistent trenéra Karlových Varů Tomáš Mariška. „Jeli jsme do Liberce s velkou pokorou vzhledem k domácí sérii, kterou Tygři měli. Připravovali jsme se na úvodní tlak, který přišel, protože nás domácí zatlačili,“ popsal Mariška začátek střetnutí.

„Vytěžili z toho jednu šťastnou branku. Byť jsme byli pod tlakem, tak jsme Liberec nepouštěli do mnoha vyložených šancí. Hráli jsme extrémně obětavě a trpělivě do obrany. Čekali jsme na své šance, které pak přišly. Neskutečnou obětavostí jsme ubránili přesilovky domácích a hráčům patří velký dík za to, co předvedli na konci. Nebyli jsme lepším týmem, ale bojovnějším.“

Kouč Liberce Patrik Augusta nebyl spokojen. „Byli jsme po většinu zápasu aktivnější, ale mrzí mě hlavně druhá třetina, ve které jsme neproměnili spoustu příležitostí. Prezentovali jsme se profesorským hokejem, kdy jsme hodně drželi kotouče, ale chyběl nám důraz v zakončení. Nepomohli jsme si ani přesilovkami.“