„Aktuální situace nám dělá poměrně dost vrásek na čele. Nejhorší je, že vlastně nedokážete pořádně nic naplánovat. Když učiníte nějaké opatření a rozhodnutí ve vztahu k hokeji, za dva dny může být všechno úplně jinak. A to se netýká jen tréninkového procesu, ale postoje k partnerským smlouvám nebo ve vztahu k našim permanentkářům či majitelům klubových karet,“ řekl pro klubový web Bílých Tygrů jejich viceprezident Lukáš Přinda.

Každý den, kdy se nehraje, vznikají klubu ztráty. Fanoušci nemohou do hlediště, stejně tak nejsou naplněny povinnosti vůči partnerům. „Všechna rozhodnutí, která volíme, jsou volbou mezi těmi horšími a špatnými. Absolutně nejhorší by ale pro klub bylo, kdybychom museli soutěž rušit nebo krátit. Proto je pro nás nyní prioritou za splnění všech požadavků, které na nás budou kladeny, se pokusit hrát, a to i bez diváků,“ hlásí jednoznačně Přinda.

Bílí Tygři v právě probíhajícím ročníku sehráli pět zápasů, z toho pouze dva na domácím ledě. Klub tak musí řešit nejen manka vyplývající z prodeje jednorázových vstupenek, ale také kompenzace pro držitele permanentek a klubových karet.

„V tuto chvíli už víme, že dopady a ztráty budou v řádu milionů korun. Nejde jen o ušlé příjmy z ticketingu, kdy prakticky není jednorázový ticketing, ale musíme počítat s kompenzacemi pro naše věrné majitele permanentních vstupenek. Nahradit se budou muset i ztráty z cateringu a hlavně ztráty partnerských smluv, které jen na jaře činili přes 20 milionů korun,“ vypočítává Přinda.

Narůstající deficit se alespoň trochu brzdí tím, že hráči, realizační tým a zaměstnanci klubu souhlasili se snížením mezd. „Máme ale jednu neskutečnou výhodu, a to naše skvělé fanoušky a partnery klubu. Jejich aktuální postoj je neskutečný a je vidět, že za roky spolupráce se mezi klubem a jimi vytvořilo něco více než jen obchodní vztah. Za to všem, kteří s námi spolupracují, za celý tým děkuji.“

Klub má přes 160 marketingových partnerů a přes tři tisíce permanentkářů, se kterými udržuje kontakt. „Celý obchodní a marketingový tým i se zapojením hráčů A–týmu chystá nové marketingové aktivity, které tento obchodní vztah s partnery utuží. Nemůžeme jen sedět a čekat, co se stane, ale i tuto situaci bereme jako výzvu,“ upřesňuje Přinda.

„Chceme to totiž zvládnout jako jeden tým. Všem našim marketingovým partnerům proto chystáme nové podoby plnění, zejména prostřednictvím našich on-line medií,“ uzavřel viceprezident klubu Lukáš Přinda.