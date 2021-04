Svoji roli by si měl zopakovat také ve čtvrtém duelu, který ja na programu už dnes od 17 hodin.

Jaké jsou vaše první pocity?

Je to hodně příjemné. Když jsem podepisoval před letošní sezonou v Benátkách, tak byla varianta toho, že bych mohl naskočit za Tygry, takže jsem musel být připraven. V úterý přišel trenér Patrik Augusta, že by mě chtěl vytáhnout a chtěl to zkusit. Jsem hrozně rád, že jsme vyhráli a moje premiéra byla vítězná.

Jak dlouho jste byl bez zápasu?

Asi 8. března se hrálo poslední kolo první ligy, takže od té doby jsem byl bez zápasu.

Jak jste se cítil na ledě?

Já jsem se popravdě cítil dobře. Stále se udržuju. Jsem v Benátkách a mícháme úterý a čtvrtek zápasy. Hráli jsme zápasy proti sobě, to mi pomohlo. Hodně jsem se na to těšil, byl jsem natěšený. Chtěl jsem klukům pomoct bojovností, snad jsou se mnou spokojeni.

V jaké kabině jste se musel převléknout?

V benátecké. Tygří kabina není nafukovací. Když se podíváme, tak někteří hráči z Benátek jako Petr Kolmann nebo Daniel Špaček se přestěhovali do tygří kabiny. Mně to vůbec nevadí, já bojuju za tým.

Jak probíhalo přivítání?

Byl jsem až překvapený. S hodně klukama se znám a i během sezony nějakým způsobem komunikujeme. V liberecké kabině asi tři čtvrtiny lidí znám.

Byl jste nervózní?

Nervozitu jsem neměl, ale byl jsem strašně natěšený. Až jsem si říkal, aby to nebylo kontraproduktivní. Seděli jsme i s trenéry ohledně taktiky. V Benátkách hraju pravé křídlo, ale teď hraju centra. Něco mám odehráno, snažil jsem se nevymýšlet žádné blbosti a hrát si to svoje.