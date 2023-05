Hokejové jméno si Uvis Janis Balinskis udělal zejména na českém extraligovém ledě, na severu Čech, při štacích v Litvínově a Liberci. Parádních výkonů nejlepšího zadáka nejvyšší tuzemské soutěže uplynulé sezony všimli i v zámořské kanadsko - americké NHL, a tak se z libereckého Bílého Tygra stal floridský Panter. Nyní se 26letý lotyšský bek postaví českým hráčům opět. V zápase mistrovství světa. „Bude to zábava, v českém týmu je hodně hráčů z extraligy. Těším se,“ hovoří směrem k česko-lotyšskému duelu v Rize.

Jméno si lotyšský hokejový obránce Uvis Janis Balinskis udělal zejména na českém extraligovém ledě. Foto: hcbilitygri.cz | Foto: Deník/VLP Externista

Balinskis je už na svém pátém šampionátu. V Rize se hokejové mistrovství konalo už před dvěma lety, bylo ale opředeno protipandemickými opatřeními, proto si teď Balinskis domácí atmosféru více užívá: „Je to úžasné. O účasti na MS jsem snil ještě jako kluk, vychutnávám si tady každý moment.“

Ofenzivnímu obránci se v poslední době opravdu daří. „Je to opravdu skvělá sezóna, nejlepší rok mé kariéry. Strašně moc jsem si ho užil, potkaly mě samé dobré věci,“ vzpomíná Balinskis pro oficiální klubový web Bílých Tygrů na dosavadní průběh sezony.

Vůbec na celé česká angažmá bude vzpomínat jen v dobrém. "Řekl bych, že v extralize jsem zažil nejlepší období kariéry. Hodně jsem si to v Česku užil, jako hráč jsem udělal velký progres. Oblíbil jsem si také českou kulturu," uvedl k posledním třem sezonám.

Po dvouleté štaci v Litvínově se přesunul pod Ještěd, zejména tam zářil. „V Liberci jsem hrál v prvním obranném páru, trenéři mi hodně věřili. Dostával jsem prostor při všech herních situacích, navíc jsem vedle sebe měl skvělé spoluhráče a tým,“ vzpomíná optimisticky na velmi vydařený rok v tygřím dresu, který mu zajistil podpis smlouvy s Floridou: „Bude to těžké. Nejdřív ze všeho se tam budu muset ukázat. Uvidíme, jak to půjde. Vydám ze sebe to nejlepší, abych si NHL zahrál.“

Florida Panthers však nebyl jediný zámořským tým, který měl o talentovaného rodáka z Ventspils zájem, rozhodl však osobitý přístup, jenž Panteři projevili. „Můj agent zmínil několik týmů, ale já sám jsem jednal jen s Floridou,“ líčí Balinskis pro hcbilitygri.cz průběh jednání se zámořskou organizací. „Vybral jsem si Panthers hlavně kvůli tomu, že se mnou mluvili napřímo. Projevili největší zájem,“ dodal.