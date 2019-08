Liberec tak může využít svých zkušeností s touto soutěží, které nasbíral v minulých sezonách. Duel Belfast Giants – Bílí Tygři Liberec začíná ve čtvrtek 29. srpna od 20:30 hodin.

BELFAST GIANTS

Tým ze Severního Irska nastupuje v tamní soutěži EIHL (Elite Ice Hockey League). V loňské sezoně vyhrál základní část, když po šedesáti zápasech nasbíral 92 bodů. Zajímavostí je, že jen díky lepšímu skóre odsunul Cardiff na druhou pozici. Kromě dlouhodobé fáze ovládl také Challenge Cup, když ve finále zdolal Guildford 2:1.

V play-off došel Belfast až do finále hraném pouze na jedno utkání. Cardiffu podlehl 1:2. Klub Belfast Giants byl založen teprve v roce 2000 a řadí se tak k mladším klubům. Ačkoliv na hokejové mapě není dlouho, zaznamenal od svého vzniku několik úspěchů. Základní část ovládl celkem pětkrát, v play-off uspěl dvakrát a přidal ještě tři triumfy v Challenge Cupu.

Za Obry hrají převážně Kanaďané, žádný Čech na soupisce nefiguruje. V kádru Belfastu je ale hráč, kterého fanoušci znají z české extraligy. Jedná se o útočníka Curtise Hamiltona, který hrál za Spartu.

Asi nejznámějším hráčem, který kdy oblékl dres Belfastu, je Theo Fleury, vítěz tehdejšího Kanadského poháru nebo olympijských her.

Své domácí zápasy hrají v SSE Aréně s kapacitou 8 000 diváků.

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC

Liberečtí hokejisté ukončili přípravné období vyrovnanou bilancí dvou výher a dvou porážek. Nejprve v omlazené sestavě podlehli Soligorsku 1:2 a v dobře rozehraném utkání také Novokuzněcku 3:4 v prodloužení. Očekávaná vzpruha přišla až proti Kouvole, kterou Tygři zdolali 3:2. V posledním přípravném duelu porazili Chabarovsk 4:1 a vítězně se naladili na souboje v Lize mistrů.

Liberec byl nalosován do základní skupiny C, kde se střetne Luleou, Augsburgem a právě Belfastem. Severočeši budou chtít navázat na úspěch, který zaznamenali v sezoně 2017/2018. Tehdy došli až do semifinále, kde jim stopku vystavilo Växjö.

Po utkání s Belfastem se Tygři přesunou do Švédska, kde v dalším boji změří síly s Luleou. Oba soupeře další týden vyzvou na domácím ledě. Ve čtvrtek 5. září budou v odvetě hostit Belfast, úvodní buly je naplánováno v 19:45. Druhý zápas s Luleou odehrají v neděli 8. září od 14 hodin.

Třetího soka ze skupiny Augsburg vyzvou v úterý 8. října od 19:30 v Německu a ve středu 16. října přijedou Panteři pod Ještěd, kde se představí od půl osmé večer.

Vstupenky na zápasy Champions Hockey League jsou stále v prodeji.