Liberečtí Bílí Tygři představili kompenzace pro permanentkáře

Je to přesně rok, co do našich luhů a hájů zavítal koronavirus. Jeho šíření ovlivňuje i dnes sportovní dění a ačkoliv mohou profesionálové hrát, musí se obejít bez podpory fanoušků. Výjimkou nejsou ani extraligoví Bílí Tygři, kteří představili možné kompenzace pro držitele permanentek.

JEV LETOS NEVÍDANÝ. V této sezoně se museli Tygři obejít bez fanoušků. Pro své permanentkáře si připravili tři varianty možných kompenzací. | Foto: Kamil Košun

Dlouhodobá část sezony 2020/2021 pomalu končí a jisté je, že na zbylé zápasy se fanoušci do hlediště Home Credit Arény už nedostanou. Stopku budou mít pravděpodobně i v play-off, kdy se jejich podpora počítá několikanásobně. Klub Bílí Tygři si pro své permanentkáře připravil tři varianty kompenzací. První se nazývá Kapitán. „Se srdcem na správném místě jde příkladem všem ostatním členům týmu. Je oddaný, nebojí se vzít odpovědnost na sebe a je kdykoliv připraven skočit do střely. Na své hrudi hrdě nosí písmeno C. I vás nyní spoluhráči poznají,“ definuje klub tuto náhradu na svých webových stránkách. Volejbalistky zakončily základní část vítězstvím Přečíst článek › Kapitán ponechá celou částku za permanentku klubu. Suma bude použita na zajištění nadrámcových tréninkových jednotek mládeže Bílých Tygrů v letních měsících. Všem mládežnických týmům budou poskytnuty ledové plochy mimořádně o několik měsíců dříve tak, aby co nejdříve dohnaly ztrátu herní praxe a tréninkové manko. Co kapitán na oplátku dostane od klubu? Permanentkáři v tomto případě obdrží doživotní rezervaci svého místa, přičemž rezervace zůstává i při vynechání jedné sezony či neodchození dostatečného počtu zápasů nutných pro udržení předkupního práva. Součástí je i děditelnost v rámci rodiny. Zároveň bude garantována stejná cena permanentky po dobu dvou let bez ohledu na navýšení počtu utkání. Dále fanoušek obdrží pět vstupenek na utkání dle vlastního výběru na následující ročník (platí v základní části), nabitý kredit na catering v hodnotě 500 korun (nevztahuje se na slevovou kategorii Dítě) a bude mu označeno sedadlo kapitánským písmem C. Komentátor Martin Szentkirályi: Snažím se říkat ověřené informace Přečíst článek › Druhou variantou je Asistent. „Patří mezi hlavní opory týmu a ostatní spoluhráči se na něj mohou vždy spolehnout. Nebojí se v případě potřeby převzít hlavní roli v týmu. A přesně toto označení nese další z kompenzačních programů,“ píše se na klubovém webu. Asistent ponechá polovinu částky za nákup permice klubu a také tentokrát budou peníze využity na poskytnutí ledových ploch mládežnickým družstvům, jakmile se budou moci mládežnici vrátit zpět na led. Druhou půlku ceny dostane asistent jako náhradu ve formě voucheru, který lze uplatnit při pořízení permanentky na další sezonu. Co čeká na asistenty? V tomto případě budou mít fanoušci garanci nezměněné ceny permanentky po dobu dvou let bez ohledu na navýšení počtu zápasů. Zároveň budou mít svá sedadla označena písmenem A. Bílí Tygři zvládli důležitý zápas s Plzní, v prodloužení rozhodl Bulíř Přečíst článek › Poslední možností je Odchovanec. „Dlouhodobý člen týmu, bez nějž si další sezony nedokážeme představit. Prokazuje věrnost, která se jen tak nevidí. Pokud si majitel permanentní vstupenky vybere tuto formu kompenzace, Bílí Tygři vrátí 75 % kupní ceny celosezónní karty na účet fanouška. Držiteli permanentky přitom zůstávají všechny standardní bonusy pro permanentkáře (předkupní právo na další sezónu nevyjímaje),“ uvádí se na webu. „Vzhledem k částečné realizaci některých akcí obsažených v permanentce (zápasy TELH, GČ Cupu), kvůli režijním nákladům na výrobu permanentní karty a provizi pro ticketingového providera a v neposlední řadě také díky nabídce přímých přenosů HokejkaTV zdarma a dalších slevových akcí spojených s nákupem permanentky si klub vyhrazuje právo ponechání 25 % ceny na pokrytí nezbytných nákladů,“ upřesňují Tygři. Ke kompenzaci je možné se přihlásit od čtvrtka 25. února prostřednictvím klubového profilu Bílých Tygrů na www. ticketportal.cz. Pokud zvolíte variantu Odchovanec, částka bude převedena na bankovní účet , který fanoušek uvede při výběru dané varianty kompenzace. Trenér Pavel Hoftych: Všichni kluci bojují za Liberec Přečíst článek › Tento způsob výběru kompenzace platí pro majitele permanentních vstupenek na sezonu 2020/21. Majitelé klubových karet budou s dalšími kroky kontaktováni individuálně obchodním oddělením. V případě dalších dotazů se mohou držitelé permanentních vstupenek obrátit na e-mailovou adresu vstupenky@homecreditarena.cz.