Kapitán fotbalového týmu Bílých Tygrů Michal Bulíř nominoval do sestavy své spoluhráče Jaroslava Vlacha nebo Mislava Rosandiče. Dále se v tygřím dresu představil trojnásobný mistr české ligy, bývalý reprezentant a hráč Bundesligy Jiří Štajner, který momentálně hraje divizi v České Lípě.

Na soupisce se objevil mládežnický trenér Robert Soukup, trenér gólmanů Martin Láska nebo mladší bratr Michala Bulíře Tomáš, který nastupuje ve třetí fotbalové lize.

První poločas jednoznačně patřil Rozstání, které vstřelilo tři góly a pro druhé dějství si vybudovalo solidní náskok. Jenomže Tygři nemají ve své povaze se vzdát za žádné situace a následně ukázali, zač je toho loket.

Dva góly vstřelil Jiří Štajner, který vrátil Tygry zpět do zápasu. O vyrovnání se postaral Tomáš Bulíř a misky vah na stranu hokejového týmu překlopil Jaroslav Vlach. Tygři tak dokonali parádní obrat a vyhráli 4:3.

„Kluci jsou šikovní, hrálo se mi s nimi velmi dobře,“ přiznal pro klubový web zkušený fotbalista Jiří Štajner. „Trochu jsme čekali, že Rozstání po poločase fyzicky odpadne. Už v první půli jsme měli hodně šancí, ale nedali jsme je. Ve druhém poločase se to naštěstí změnilo. Víc jsme se tlačili do vápna a napadalo to tam. Možná jsme mohli dát i více gólů,“ uzavřel bývalý hráč Liberce nebo Hannoveru.

STATISTIKY

Bílí Tygři Liberec – TJ Sokol Rozstání 4:3 (0:3)

Branky Bílých Tygrů: Štajner, Štajner, T. Bulíř, Vlach.

Sestava Bílých Tygrů: Soukup – Šír, Knot, Hrstka, Láska – Rosandič – Zachar, Štajner, M. Bulíř, T. Bulíř – Vlach. (Střídali: Hanousek, Najman, Kunst, Žajdlík).