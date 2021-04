„Byli tentokrát lepší,“ lakonicky zhodnotil čtvrtý duel liberecký útočník Adam Musil, který už zároveň vyhlíží pokračování bitvy v Praze. „My se musíme teď soustředit na neděli. Co bylo, to bylo,“ dodal Musil.

V čem byla Sparta lepší? „Dali nám pět gólů, takže asi ve všem,“ pronesl smutným hlasem. Na otázku, proč byli Pražané úspěšnější, nemohl najít odpověď. „Nevím, musíme si to teprve zhodnotit.“

Není však důvod, aby Tygři věšeli hlavu. „Nepovedl se nám jeden zápas, musíme to hodit za hlavu. Dobře si odpočinout, potrénovat a být mnohem lepší v neděli,“ nabádá Musil.

„My nebyli tak připravení, musíme hrát s větší intenzitou a přelstít je i v přesilovce,“ snažít se Musil najít účinnou zbraň pro další zápas.

Je složité porazit Spartu i počtvrté? „Vyhráli Prezidentský pohár, takže kvalitu mají. My to víme a určitě víme, že to nebude lehké. Musím se nachystat na neděli, odvést pracovitý, týmový výkon a odvézt si z Prahy vítězství,“ burcuje Musil.

První porážka v play-off určitě hodně mrzela. „Mě to spíš mrzelo kvůli Kváčovi. On předvádí kvalitní výkony a my ho v tom nechali vykoupat. V příštím zápase musí být z naší strany větší pracovitost, intenzita a větší vůle,“ litoval svého spoluhráče Musil.

„Musíme se z toho ponaučit a říct si věci, ve kterých musíme být příště lepší,“ uzavřel Musil.

Skutečnost, že není důvod k žádné panice, potvrdil i liberecký kapitán Petr Jelínek. „My se určitě nehroutíme. Je to jeden zápas. My jsme jim v O2 areně taky dali 5:1 v prvním duelu. Je to jeden duel, který nám nevyšel a v neděli je další.“

Kdy se začal vývoj lámat pro Spartu? „V první třetině, kdy jsme prohrávali 0:3. Darovali jsme jim první dva góly, pak se to sypalo a celou dobu jsme tlačili do kopce,“ mrzelo Jelínka, který však se svým týmem věřil v úspěch až do poslední chvíle.

„Pak jsme dostali čtvrtou a pátou branku, což bylo špatné. Nebylo to úplně ono. Spartě se puky odrážely, nám ne,“ litoval.

Nebude mít pět inkasovaných gólů nějaký dopad na brankáře Petra Kváču? „On je v pohodě. Není to poprvé, co dostal pět gólů. Popere se s tím, podává výborné výkony a jeden zápas ho nerozhodí,“ věří svému strážci svatyně.

V závěru se znovu šponovaly emoce, byly tam strkanice a osekávání. „Je to play-off. Hrajete, dokud neprohrajete poslední zápas. Každý souboj o puk je příprava do dalšího utkání, ať už je stav jakýkoliv.“

Sparťanský brankář Matěj Machovský neměl v prvních dvou třetinách moc práce, ale pak si zachytal. „Někdy to tak bývá, my hráli dobře. Pak jsme začali dělat fauly a soupeř z toho těžil. Vědu bych z toho nedělal, ale musíme se vyvarovat oslabení,“ hledá Machovský klíč k dalšímu sukcesu.

Zlomily střetnutí dva rychlé góly během jedné minuty? „Nevím. Pro nás byla důležitá druhá třetina, kde jsme hráli pár oslabení a nepustili jsme je do kontaktu. Na začátku třetí části jsme zvýšili náskok a všem se lépe hrálo,“ pochvaloval si.

„Odepisovalo nás hodně lidí, nic lehkého to není. Musíme se připravit na další klání a na tom čtvrtém musíme stavět,“ odvětil s tím, že za stavu 3:0 pro Liberec už se Spartou nikdo moc nepočítal.

V libereckém dvojutkání se Machovský vrátil do branky po měsíci. „Nevědělo se, kdy Saša přijede. Člověk doufá, že jej trefí něco navíc. Ve středu se to nepovedlo, teď už ano. Hokej je týmový sport. Jednou to jde jednomu, jindy druhému, to je normální. Saša měl ohromnou formu a logicky z toho vyplynulo, že bude chytat. Já jsem rád, že jsem se dostal do brány a pomohl týmu,“ uzavřel.