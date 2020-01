Liberecký brankář Dominik Hrachovina byl blízko další nule, o kterou ho ale v posledních sekundách připravil Luboš Rob. Jinak liberecká defenziva pracovala bezchybně.

„Občas jsou takové zápasy, při kterých na co sáhnete, tak to tam spadne. Začalo to od prvního střídání, kdy jsme plnili to, co jsme si řekli. Hráli jsme zodpovědně na puku. Ten jeden gól jsme dostat nechtěli, ale celý zápas jsme kontrolovali. Jsem rád, že jsme dokázali zareagovat na zápas v Plzni,“ řekl po skončení duelu liberecký obránce Ladislav Šmíd.

„Díky tomu průběhu jsme si začali čím dál víc věřit a narostlo nám sebevědomí. Myslím si, že jsme neodehráli vůbec špatný duel v Plzni. Při hře pět na pět jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem, ale nedisciplinovanost nás stála body,“ ohlíží se za předchozím střetnutím na západě Čech.

Liberec doma znovu vyhrál vysoko proti silnému soupeři, zatímco proti slabším celkům to taková dominance není. Čím to? „Nevím, čím to je. Asi tím, že týmy, které hrají o přežití, nechají na ledě duši. Bojují o každý bod, padají do střel a proti nim je to těžké,“ snaží se Šmíd najít příčinu.

Bývalý hráč Calgary či Edmontonu si poradil také s nejproduktivnějším hráčem a nejlepším střelcem extraligy Milanem Gulašem. „Taková akce potěší. Tým to ještě více nakoplo a pak už jsme dominovali. Navíc máme v zádech skvělé publikum,“ ocenil liberecké fanoušky tygří zadák.

Méně spokojenější byl po závěrečném hvizdu útočník Plzně Vojtěch Němec. „Z naší strany to byl totální výbuch. V prvních deseti minutách Liberec nevěděl, co s námi má dělat. Čekali, co s nimi provedeme, a když jsme nic neudělali, tak udeřili,“ pokrčil rameny Němec.

„Pak už Tygři dominovali až do konce zápasu. My jsme nebyli schopni na to vůbec zareagovat. Nevyšlo nám vůbec nic,“ dodal smutným hlasem.

Plzni nepomohla ani dvojnásobná brankářská rošáda. „Někdy se to takhle sejde. Jeli jsme do Liberce s tím, že utkání odchytá Kolář, protože Frodl toho má strašně moc. Prakticky nemáme druhého gólmana. Stalo se, co se stalo,“ litoval Němec nepovedeného výkonu a zároveň dodal, že strážcům jejich svatyně zrovna dvakrát nepomohli ani hráči v poli.

Pro hráče je nicméně lepší prohrát vysokým rozdílem než po bojovném výkonu o jednu branku. „To asi jo. Možná, že jsme po té naší sérii vyhraných zápasů potřebovali dostat takovou facku. Doufám, že jsme pochopili, že to nepůjde samo,“ snaží se Němec najít pozitiva na debaklu pod Ještědem.

„Měli jsme proměnit šance, které jsme si vytvořili. Díky tomu, že jsme dřeváci a nedotlačili jsme puk do sítě, tak naopak Liberec nás potrestal. Řekli jsme si ale, že to nezabalíme, protože Tygři u nás také stáhli manko,“ odkázal na předchozí vzájemnou partii.

„Začátek utkání neodpovídal konečnému výsledku. Hned jsme hráli v oslabení a celou první třetinu spíš do kopce. Byli jsme nervóznější a měli problémy s rozehrávkou. Pomohly nám góly, naštěstí jsme byli produktivní. Po prvních dvou gólech jsme průběh naklonili na naši stranu,“ chválil své svěřence trenér Liberce Augusta.

Jeho protějšek, kouč Plzně Ladislav Čihák, byl hodně zklamaný. „Výsledek je jednoznačný, liberečtí fanoušci si to užili. Utkání se nám v ničem nepovedlo. Liberec nás předčil, v první třetině využil své šance. Ve druhé části jsme se snažili s tím něco udělat, protočili jsme gólmany, ale hned po buly jsme dostali na 3:0. Liberec je natolik zkušené mužstvo, že už si vedení pohlídal. O druhé přestávce jsme si řekli, že se na to nechceme vykašlat a chceme poslední dějství zremizovat nebo vyhrát. To se povedlo, ale byl to takový malý střípeček z naší strany. Soupeři blahopřeju k jasnému vítězství."