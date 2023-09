/FOTO/ Dva venkovní výjezdy další body libereckým hokejistům nepřinesly. Po prohře v Hradci Králové podlehli přes srdnatý výkon Bílí Tygři ve čtvrteční předehrávce úřadujícím třineckým šampionům. Už v neděli odpoledne se vydají na další cestu, od 14.30 je čeká derby v Litvínově.

HC Oceláři Třinec porazil celek Bílí Tygři Liberec ve 3. kole extraligy 4:1. | Foto: Deník/VLP Externista

„Za dobré okamžiky v zápasech se body nedávají, musíme vydržet pracovat celých šedesát minut,“ řekl po porážce 1:4 liberecký asistent trenéra Jiří Kudrna.

Liberec držel dlouho krok, do 57. minuty prohrával pouze 1:2, Třinec pak potvrdil domácí výhru dvěma góly do odkryté branky.

„Na závěr jsme zariskovali, měli jsme zrovna dobrou pasáž, tak jsme to zkusili v šesti i docela dlouho před koncem, bohužel to nevyšlo,“ mrzelo mladého brankáře libereckého mužstva Daniela Koláře, jenž si připsal první start v letošním ročníku nejvyšší soutěže.

„Každé utkání v Třinci je těžké. Mrzí nás hodně vstup do utkání. V první třetině jsme nehráli špatně, ale inkasovali jsme dvě branky a hráli dvakrát v šesti. To jsou věci, které si musíme pohlídat. Kdybych totiž měl hodnotit celý zápas, úvodní dvacetiminutovka rozhodla. V utkání jsme přitom měli nějaké dobré pasáže, ale chyběl nám důraz v brankovišti. Proto nemáme žádný bod, ale máme se z čeho poučit,“ uvedl Kudrna.

Neumann řádil. Jeho čtyřgólová one man show udržela Hodkovice na pozici lídra

„Zaměřili jsme se zejména na jejich přesilovky, mají je výborné, hodně se snaží hrát křižné přihrávky. Měli jsme na to video, přesně jsme si ukazovali, jak to hrají. Celkově si myslím, že to z naší strany nebylo špatné,“ hodnotil Král.

Třinci dvěma trefami pomohl k první výhře v sezoně nejlepší střelec uplynulé extraligové sezony Marko Daňo. „Proti Liberci jsme chtěli už samozřejmě zvítězit. Měli jsme na paměti, jak to bylo minulý rok a těžkou hlavu jsme si z toho nedělali, ale samozřejmě chceme vyhrávat co nejvíce zápasů. Po dvou prohrách jsme si v kabině jasně řekli, že to je důležitý zápas. Nastavili jsme si hlavy, šedesát minut bojovali jako jedno mužstvo a to potvrdil i výsledek,“ lebedil si Daňo.

Stejně jako liberecký tým čeká i úřadující mistry v neděli derby – s Vítkovicemi. „Vítězství je důležité pro hlavu a psychiku hráčů. Věřím, že nás nastaví k tomu, abychom si více věřili a podívali sebevědomější výkony,“ konstatoval třinecký kouč Zdeněk Moták.