Liberec začal play off debaklem. Sparta Tygry vygumovala 7:0

Žádný oddych, hned do plných! Liberečtí hokejisté před pár dny poslali na dovolenou v předkole play off brněnskou Kometu a hned naskočili do čtvrtfinále proti pražské Spartě. A dostali pořádně na zadek - 7:0.

Rozčilený liberecký kouč Patrik Augusta. | Foto: Deník

"Rozhodla uričtě druhá třetina. Liberec musí hodně přidat," komentoval vystoupení Severočechů televizní expert Milan Antoš. Měl pravdu. Sparta sice po první třetině vedla jen 1:0, ale pak soupeři nasypala další čtyři góly a bylo hotovo! "Takhle se prostě nezačíná čtvrtfinále play off. Tohle je ostuda. Takhle se nemůžeme prezentovat," řekl do kamer České televize liberecký Ladislav Šmíd. "Zítra se hraje znovu, já věřím, že tady, jako Liberec, budeme jiný tým," dodal Šmíd. Sparta Praha - Liberec 7:0 (1:0, 4:0, 2:0) Branky a nahrávky: 20. M. Forman (A. Polášek, Jurčina), 31. Tomášek (E. Thorell, Chlapík), 36. Tomášek (Chlapík, David Němeček), 40. E. Thorell (Tomášek, Chlapík), 40. Sobotka (Tomášek, E. Thorell), 46. Stoljarov (Tomášek, Chlapík), 60. E. Thorell (R. Horák). HC Sparta Praha: Machovský (J. Hudáček) – Matuškin, David Němeček, A. Polášek (A), T. Pavelka, Moravčík, Tomáš Dvořák, Jurčina – M. Forman, Sobotka (A), M. Řepík (C) – Chlapík, Vitouch, Tomášek – E. Thorell, R. Horák, Šmerha – J. Strnad, Stoljarov, Dvořáček. Trenér: Josef Jandač. Bílí Tygři Liberec: Kváča (41. J. Pavelka) – L. Šmíd (A), M. Ivan, M. Rosandić, Kolmann, Derner, Melancon – Birner (A), Filippi, M. Zachar – Ordoš, Gríger, Klepiš – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, J. Šír, A. Najman – Faško-Rudáš.

Trenér: Patrik Augusta.