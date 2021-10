Sparta Praha: Salák (Neužil) – Mikliš, Moravčík, A. Polášek (A), T. Pavelka, M. Jandus, Tomáš Dvořák, Tomov – D. Kaše, R. Horák, M. Řepík (C) – E. Thorell, Sobotka, F. Chlapík – Buchtele (A), Zikmund, Z. Doležal – Prymula, Vitouch, J. Konečný.

Bílí Tygři Liberec: Kváča (J. Pavelka) – L. Šmíd (A), Vitásek, M. Rosandić, Melancon, Derner, M. Ivan – Birner (A), Filippi, Ordoš – Záborský, Gríger, M. Zachar – A. Najman, Klepiš, Faško-Rudáš – J. Vlach, P. Jelínek (C), Rychlovský – J. Šír. HC Sparta.

Tygři pak srovnali chvilku před polovinou zápasu díky Filippimu. Jenže o tři minuty později na to dokázali Pražené odpovědět a opět se dostat do jednobrankového náskoku, který ale vygumoval ve 47. minutě domácí Vlach. Nerozhodlo se poté ani v prodloužení a v nájezdech byli úspěšnější hosté z hlavního města.

Liberečtí hokejisté v domácím zápase s pražskou Spartou prohráli po nájezdech 2:3. Sparta se dostala pod Ještědem do vedení už po jedenácti minutách hry z hole Chlapíka.

