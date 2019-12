Bílí Tygři podvanácté za sebou bodovali a z toho pojedenácté vyhráli. V nájezdech zazářil hostující brankář Dominik Hrachovina, který ze tří pokusů domácích ani jednou neinkasoval, Severočeši naopak třikrát uspěli, vítězný gól dal Radan Lenc, který se trefil i v základní době.

Bílí Tygři už ve středu potvrdili, že si formu udrželi i přes nedávnou reprezentační přestávku.

„Viděli jsme vyrovnané utkání, v němž ani jeden nechtěl udělat chybu. Ve druhé třetině to bylo rozkouskované, snad každých deset vteřin zakázané uvolnění. Ale ve třetí části to mělo parametry dobrého hokeje, bylo dost šancí. Samozřejmě jsme rádi, že jsme tady vyhráli. V závěru jsme sahali po třech bodech, ale pořád je to vítězství,“ řekl pro trenér Liberce Patrik Augusta.

Po reprezentační přestávce šla obě mužstva do zápasu dobře naladěna. Liberečtí bodovali jedenáctkrát v řadě, Královéhradečtí si zase zajistili postup do semifinále Ligy mistrů.

„Cenné dva body, ale škoda, že to na konci soupeř zdramatizoval a vyrovnal. Věděli jsme, že to dneska budeme muset vydřít. Čekali jsme na přesilovky, které jsme v podstatě hráli s pěti novými hráči. Nakonec tam něco padlo, výhry si vážíme,“ řekl uvedl pro klubový web slovenský forvard v libereckých službách Libor Hudáček, který dal gól, proměnil nájezd a bodoval tak v třináctém utkání v řadě.

„Na začátku jsme hráli rychlý hokej, šance se střídaly na obou stranách. Gólmani byli výborní. V prodloužení i na penalty byl Liberec lepší,“ uznal trenér poražených Tomáš Martinec.