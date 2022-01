Oba 4:3 v prodloužení... Pro Litvínov další výhra, Liberec stíhačku nedotáhl

„Do konce základní hrací doby jsme věřili, že máme na bodový zisk. Jsme rádi za bod, ale mrzí nás, že jsme v prodloužení nedokázali přidat druhý. Z 1:3 jsme během minuty srovnali na 3:3, pomohla nám naše víra, věřila tomu celá střídačka. Jsem rád, že jsme vyrovnali, protože jsme si to podle mého názoru zasloužili. Měli jsme už před tím několik nadějných šancí, bohužel jsme je neproměnili,“ řekl pro klubový web útočník Adam Klapka.„V poslední době nebyly naše výkony nic moc. Dnes jsme ale konečně předvedli náš hokej, který nás charakterizuje a zdobí. Liberec na nás vletěl, my jsme ale dali první branku, což nás dostalo trochu na koně a nakonec jsme to uhráli za dva body,“ uvedl pro agenturu ČTK hostující bek Jan Švrček.Podle libereckého asistenta trenéra Jiřího Kudrny je Olomouc těžký a urputný soupeř. „Do zápasu jsme dobře vstoupili, bohužel jsme ale inkasovali jako první. Ve druhé části jsme zvýšili aktivitu a zaslouženě vyrovnali. Poté jsme ale dostali dva rychlé a zbytečné góly. Ve třetí třetině jsme si šli za vyrovnáním a po zásluze jsme byli odměněni. V prodloužení jsme ale i přes naše šance druhý bod bohužel nesebrali,“ podrobně zrekapituloval v hodnocení duel asistent Patrika Augusty.Zcela spokojení ale nebyli ani hosté. „Ve třetí třetině nás potkal výpadek. Je to škoda, tři body byly na dosah,“ dodal olomoucký trenér Jan Tomajko.