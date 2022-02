Boleslaváci se sice dostali do vedení už po pěti minutách od úvodního buly Fillmanem, ale za pět minut srovnal Ordoš a v samém závěru třetiny přidal druhou trefu Zachar. Boleslavi pak stačilo na srovnání šest minut prostřední periody. Tygry ovšem dostal zase do náskoku ve 33. minutě Filippi. Přetahovaná pokračovala až do závěrečného dějství, kdy srovnal Lunter. Do závěrečné sirény se už gólově neurodilo a tak Tygři drápli v prodloužení, kde o dvou domácích bodech rozhodl Birner.