"Jsme rádi, že jsme první zápas vyhráli. Nebylo to nic jednoduchého. Vážím si hlavně toho, že poté, co se Kometa ve druhé třetině dostala do rychlého vedení, tak jsme se dokázali vrátit a otočit zápas zpět. Po první třetině jsme si říkali, že to bylo až moc dobré. Hráli jsme dobře, mohli jsme přidat další dva tři góly. Všichni jsme ale věděli, že v dalším průběhu to nebude nic jednoduchého, Kometa má zkušené hráče a hlavně produktivní. Udělali jsme pár chybiček, které nás stály vedení. O to více si vážím, že jsme nesklonili hlavy a dokázali se do utkání vrátit," uvedl liberecký trenér Patrik Augusta.

„Zápas jsme neodehráli špatně. Chci kluky pochválit, jak to odbojovali. Dokázali jsme si, že jsme Liberci rovnocenným soupeřem,“ uvedl do kamery O2 TV Sport trenér Komety Jiří Kalous.

První třetina přitom byla od jeho svěřenců průšvih. Brňané po trefách obránců Petra Kolmanna a Mislava Rosandiče prohrávali ve čtrnácté minutě 0:2 a do první přestávky mohli ztrácet ještě výrazněji. Třeba Michal Birner ale napálil při úniku jen tyč. „Řekli jsme si potom v kabině, že na ně ve druhé třetině vletíme, a to se nám povedlo,“ poznamenal brněnský útočník Luboš Horký.

Právě on opařil severočeského soupeře ve 26. minutě, kdy při rychlém výpadu Bílým Tygrům ukázal svůj dynamit v bruslích a expresní výpad v oslabení přetavil ve vyrovnávací branku na 2:2. Nedlouho před ním totiž při rychlém protiútoku překonal brankáře domácích Petra Kváču Peter Mueller.

Jenže domácí si vedení vzali ještě v prostřední části zpět. Nejprve ve 31. minutě v oslabení prchl do brejku Petr Jelínek a překonal Marka Čiliaka v bráně Komety. Ve 38. minutě potom dokonal obrat Adam Najman. Ve zbytku utkání měli jasnou převahu domácí, ale jistého Čiliaka, jehož zasypali dohromady dvaačtyřiceti střelami, už nepřekonali. Duel ukázal, že se fanoušci mají nač těšit.

Předkolo play off, 1. zápas.

Liberec - Kometa Brno 4:3

Třetiny: 2:0, 2:2, 0:0.

Branky a nahrávky: 6. Kolmann (J. Vlach, P. Jelínek), 15. M. Rosandić (Klepiš, Melancon), 31. P. Jelínek (L. Šmíd, Melancon), 38. A. Najman (M. Rosandić, L. Šmíd) – 24. P. Mueller (Kollár), 26. L. Horký, 29. P. Holík (P. Mueller, A. Zbořil).

Rozhodčí: Mrkva, Obadal – Hynek, Klouček.

Vyloučení: 2:6.

Vyšší tresty: 0:0.

Využití: 1:1.

V oslabení: 1:1.

Střely na branku: 42:24.

Diváci: 4199.

Stav série: 1:0

Liberec: Kváča – L. Šmíd (A), M. Ivan, M. Rosandić, Melancon, Derner, Kolmann, Aubrecht – Birner (A), Gríger, Faško-Rudáš – Ordoš, Klepiš, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, J. Šír, A. Najman.

Kometa Brno: Čiliak – Bartejs, Ďaloga, Kučeřík, R. Holland, Tansey, L. Doudera, Fajmon – P. Mueller (A), P. Holík, Zaťovič (C) – L. Horký, Krištof (A), Vincour – T. Šoustal, A. Zbořil, Šik – Rákos, Kollár, Dočekal.