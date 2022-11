Už po minutě hry se domácí Tygři dostali do vedení díky Najmanovi. Bruslaři ale ještě do konce úvodní periody vyrovnali a ve druhé třetině se ve 23. minutě dostali do vedení. Bylo to v zápase naposledy a byl to taky jejich poslední gól. Pak už úřadovali Tygři – ve 32. minutě se podruhé prosadil a srovnal Najman. Pak přišla kanonáda v poslední třetině, kdy se domácí prosadili hned čtyřikrát. V samém závěru, kdy vytekly nervy obránci Boleslavi Štichovi, tak Liberec dvakrát udeřil v početní výhodě a došel si pro tři body za vysoké vítězství.