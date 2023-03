/FOTO/ Liberečtí hokejisté ve třetím utkání předkola play off extraligy zvítězili na plzeňském ledě 3:1 a mají před nedělní čtvrtou bitvou, která se opět uskuteční na západě Čech, postupový mečbol. V sérii, která se hraje na tři výhry, vedou Bílí Tygři 2:1 na střetnutí.

Hokejisté Liberce vyhráli ve 3. utkání předkola play off extraligy na ledě Plzně 3:1 a v sérii se ujali vedení 2:1. Západočeši vedli, ale hosté vývoj otočili. | Foto: ČTK

Liberečtí vyhráli první zápas 4:1, druhý, také pod Ještědem, ztratili 0:6, ale tato porážka je nepoložila, třebaže v sobotním klání 0:1 na plzeňském ledě prohrávali.

Na branku domácího Poura totiž posléze odpověděli Frolík, Kolmann a 25 vteřin před koncem při power play Birner.

"Myslím si, že jsme viděli velice vyrovnané utkání. Nedali jsme si ani centimetr ledu zadarmo, bylo tam hodně fyzických soubojů. První branku jsme dostali v oslabení 3 na 5, což nás trochu zbrzdilo, soupeř pak měl i šance na navýšení. Naštěstí jsme to ale ustáli a hodně nám pomohlo to vyrovnání. Díky důrazu v předbrankovém prostoru jsme dali druhý gól a poté jsme to odmakali až do konce. V neděli musíme takto pokračovat, očekávám, že to bude vypadat hodně podobně,“ řekl liberecký trenér Patrik Augusta.

„Povedlo se nám vstřelit první gól, což je samozřejmě pozitivní, poté jsme tam ale měli několik šancí na zvýšení, které jsme bohužel nevyužili. Sice jsme následně přečkali oslabení ve třech, jenže hned poté jsme dostali takový zbytečný gól. Poté už to bylo nahoru dolů, nepomohli jsme si přesilovkami a dostali jsme nešťastnou branku. Kluky ale musíme pochválit, bojovali a měli správné nasazení. Jdeme dál, Liberec vede 2:1, my budeme chtít sérii dostat do pátého duelu,“ uvedl kouč Plzně Petr Kořínek.

Extraliga hokeje, předkolo play off, 3. utkání:

Plzeň - Liberec 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 26. Pour (Zámorský, Rekonen) – 36. Frolík (Vlach, Filippi), 50. Kolmann (Balinskis, Birner), 60. Birner (Vlach, Balinskis). Rozhodčí: Hejduk, Ondráček – Frodl, Lhotský. Diváků: 4716.

Plzeň: Pavlát – Budík, Zámorský, Baránek, Piskáček, Houdek, Jaroměřský, Kremláček – Schleiss, Suchý, Pour – Holešinský, Mertl, Rekonen – M. Beránek, Honejsek, Hrabík – A. Dvořák, Bitten, Blomstrand. Trenér: Petr Kořínek.

Liberec: Kváča – Balinskis, Nedomlel, Derner, Melancon, Ivan, Kolmann, Štibingr – Birner, Filippi, Ordoš – Frolík, A. Najman, Flynn – Vlach, Bulíř, Rychlovský – Šír, Jelínek, Dlouhý. Trenér: Patrik Augusta.