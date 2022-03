Liberec opět prohrál v Praze. Sparta druhý zápas rozhodla v první třetině - 3:2

Liberecká parta po historicky nejvyšší porážce v play off (0:7) v duelu číslo jedna začala druhé úterní čtvrtfinále hokejové extraligy výborně, po asistenci brankáře Petra Kváči ji dostal do vedení zkušený bek Ladislav Šmíd 1:0, avšak Sparta třemi góly během necelých sedmi minut překlopila skóre na 3:1 ve svůj prospěch a třebaže se Bílí Tygři v emotivním zápase dostali ještě v první třetině kontaktním gólem zpět do zápasu, už se skóre neměnilo. Sparta vyhrála 3:2, v sérii na čtyři výhry vede 2:0 na zápasy. V pátek a v sobotu se bude hrát pod Ještědem.

Sparta vyhrála druhé čtvrtfinále 3:2 a v sérii na čtyři výhry vede nad Libercem 2:0 na zápasy. Autor třetího gólu Sparty David Tomášek se raduje. Vlevo je brankář Liberce Petr Kváča. | Foto: ČTK

"Podali jsme lepší výkon než v prvním zápase, bohužel jsme neuspěli. Domů se ale vracíme se vztyčenou hlavou a série ještě nekončí," řekl liberecký trenér Patrik Augusta a dodal: "V pátek budeme přichystaní a jako každý tým budeme spoléhat na podporu diváků a domácí prostředí." "Věděl jsem, že sporný druhý gól bude platit, škoda, že jsme další šanci nevyužili a ještě do první pauzy nevyrovnali," prohlásil liberecký útočník Jan Ordoš. Liberec začal play off debaklem. Sparta Tygry vygumovala 7:0 Liberec hrál 36 vteřin před koncem i power play, avšak domácí si náskok pohlídali. "Včera nám tam góly napadaly, dneska to byl boj, ale to jsme čekali. Jsem rád, že jsme byli koncentrovaní a náskok si pohlídali. Koncovku jsme sehráli díky obětavosti výborně," uvedl sparťanský trenér Josef Jandač. Hokejová extraliga, čtvrtfinále, 2. zápas: Sparta Praha - Liberec 3:2 (3:2, 0:0, 0:0).

Branky a nahrávky: 9. Sobotka (Moravčík, Šmerha), 13. David Němeček (Matuškin, R. Horák), 15. Tomášek – 8. L. Šmíd (Kváča), 17. J. Vlach (M. Zachar, P. Jelínek). Rozhodčí: Šír, Lacina – Brejcha, Lederer. Vyloučení: 3:4. Vyšší tresty: 0:0. Využití: 2:2. V oslabení: 0:0. Diváků: 9 514. Stav série: 2:0.

Sparta Praha: Machovský – Matuškin, David Němeček, A. Polášek, T. Pavelka, Moravčík, Tomáš Dvořák, Jurčina – M. Forman, Sobotka, M. Řepík – Chlapík, Vitouch, Tomášek – E. Thorell, R. Horák, Šmerha – J. Strnad, Stoljarov, Dvořáček. Trenér: Josef Jandač.

Bílí Tygři Liberec: Kváča – L. Šmíd, M. Ivan, M. Rosandić, Kolmann, Aubrecht, Melancon, Štibingr – Ordoš, Filippi, M. Zachar – Faško-Rudáš, Gríger, Klepiš – J. Vlach, P. Jelínek, Klapka – Rychlovský, J. Šír, A. Najman. Trenér: Patrik Augusta.