Severočeši v rozhodujícím duelu neponechali nic náhodě a hosty v podstatě do ničeho nepustili. Po dvou třetinách pohodlně vedli 4:0. Brněné se lehce nadechli až v poslední třetině, kdy jim vykřesal jiskříčku naděje šikula Zaťovič. Nestačilo to. Pak už museli hosté vsadil vše na jednu kartu a odvolali brankáře Jekela (vystřídal ve 26. minutě Tomka) a v šesti pak inkasovali ještě dvakrát do prázdné klece. Hotovo! Tygry čeká ve čtvrtfinále vyřazovací soutěže pražská Sparta.