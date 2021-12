„Zápas se lámal první dvě třetiny, kde chtěl soupeř víc a my nevyužili přesilovky. Furt chceme hrát na krásu, chybí nám lepší zakončení. Bojovat jsme začali až ve třetí třetině a to je málo,“ řekl liberecký trenér Patrik Augusta s tím, že se všemožné snaží najít způsoby, jak tým nakopnout.

Tygři vedli, přesto kouč nejvíce kritizoval právě úvod klání. „Měli jsme velice špatný začátek, soupeř byl lépe nachystaný a víc si za tím šel. V přesilovce jsme se přesto dostali do vedení a ve dvojnásobných početních výhodách jsme pak mohli určit ráz utkání. Odehráli jsme je ale hodně špatně,“ zmínil nevyužité početní výhody pět na tři.

K bodům nepomohl ani gól Michala Ivana, jenž padl necelé tři minuty před koncem poslední dvacetiminutovky. „Všichni jsme profesionálové, musíme se umět s tím tlakem vyrovnat,“ uvedl pro klubový web k současné situaci mladý obránce: „Začátek byl poměrně dobrý, dali jsme rychlý gól, ale druhá třetina nebyla podle našich představ. Úplně jsme přestali hrát, což se nám stává dost často. Musíme na tom zapracovat, nikdo to za nás neudělá. Škoda posledního nešťastného gólu, jinak bychom se od poslední části mohli odrazit.“

„Bylo to vyrovnané utkání, ale rozhodující byla naše lepší koncovka, jsem rád, že nám to tam padlo. My jsme si to zavařili při oslabeních, ale nakonec jsme to zvládli. Výborně nám zachytal Jakub Sedláček. Hodně nepříjemná je naše marodka, ale junioři to zvládají dobře. Snad se naši hráči budou postupně uzdravovat,“ řekl brněnský trenér Jiří Kalous, jehož tým zabral po dvou porážkách: „Tabulka je našlapaná, musíme bojovat dál.“

Po porážkách s pražskou Spartou (1:4) a Brnem (2:4) bude tygří smečka pokračovat v mini sérii domácích zápasů. Už v neděli přivítá pod Ještědem Vítkovice a ve středu Hradec Králové.