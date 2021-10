Na kvalitu útočníků, jakou máme, jsme hrozně neproduktivní. Je potřeba s tím něco udělat. Šli jsme do vedení po gólu v oslabení, pak jsme měli nějaké šance, nepodařilo se nám odskočit. Dva góly jsme pak soupeři darovali. Hlavy hráčů pak šly dolů. Měli jsme 35 minut na vyrovnání, bohužel se nám to nepovedlo,“ řekl kouč Tygrů.

Jeho protějšek Jiří Kalous, byl spokojenější.

„Z naší strany byl úvod nervózní, hráči byli svázaní v hlavách. Liberec je kvalitní tým, vůbec nám nepomohla první inkasovaná branka z hlediska psychiky. Před zápasem jsem viděl obrovské odhodlání, že to utkání zvládneme, ale udělali jsme obrovskou chybu v naší přesilovce. Byla pro mě otázka, zda tým neklekne, ale hráči ukázali obrovskou bojovnost. Jsem rád, že jsme to utkání zvládli vítězně. Dali jsme o dvě branky víc a bojovali jsme až do konce, to bylo rozhodující. Měli jsme dobrý pohyb. Výborně zahrála nově utvořená první lajna a rozhodla zápas," hodnotil duel trenér HC Kometa Brno.