Duel Bílí Tygři Liberec – Belfast Giants je na programu dnes ve čtvrtek 5. září od 19:45 hodin.

Belfast se v úvodním měření sil prezentoval tvrdou fyzickou hrou. „Musíme být připraveni na tu jejich fyzickou hru, která ačkoliv jsme hráče na ni upozorňovali, převýšila naše očekávání. Musíme je přehrát jedině naší hrou,“ říká trenér Bílých Tygrů Patrik Augusta.

ZAVÁHÁNÍ SI NESMÍ DOVOLIT

Pokud chce Liberec pomýšlet na úspěch, musí v následujících zápasech vyhrát. „Vnímám to stejně. Je to Liga mistrů. Teď jsme hráli dvakrát venku a čekají nás dva domácí mače. Potřebujeme oba vyhrát. Připravíme se na Belfast a pak máme Švédy, ale momentální přípravu ladíme na čtvrteční utkání,“ pronesl Augusta.

TVRDÁ HRA BELFASTU

„Trenéři nás připravili na to, že Belfast hraje tvrdě. Podobnou zkušenost jsme měli už z Cardiffu, kde nás potkalo něco podobného,“ vzpomíná obránce Lukáš Derner.

„Musíme unést v hlavách, že dohrávají situace a být na to připraveni. Klíčem je soustředit se na naši hru a nenechat se tvrdou hrou vykolejit,“ má jasno Derner.

V Lize mistrů mají Tygři po dvou zápasech nula bodů. Jak těžké bude s touto situací něco udělat? „Budeme hrát dva zápasy doma, takže pořád se s tím dá něco udělat a postoupit,“ nevzdává se Derner.

NEDISCIPLINOVANOST

Co bylo v Belfastu špatně? „V prvním utkání v Belfastu selhala naše disciplína. Nechali jsme se trošku rozhodit a oni hráli to, co chtěli. Trochu nás rozhodili fyzickou hrou a musíme se lépe připravit na čtvrteční odvetu,“ nechal se slyšet obránce Ladislav Šmíd.

Šmíd má jasno v tom, na čem musí Tygři zapracovat. „Musíme zlepšit disciplínu, což všichni cítí. Potrénovali jsme, zaměřili se na to u videa a doufám, že to zlepšíme,“ dodal Šmíd.

Trenér Augusta podobný mač nezažil, ale Šmíd, ověnčený zkušenostmi z NHL, ano. „Podobný zápas jsem už zažil. Duel byl hodně fyzický, protože v Belfastu hraje hodně Kanaďanů, kteří prošli AHL a ECHL. Musíme je přehrát hokejem,“ ví Šmíd.

Podle útočníka Libora Hudáčka se mohou Liberečtí díky mezinárodní konfrontaci dobře připravit na nadcházející ročník. „Byla to dobrá zkouška a ponaučení do dalších zápasů. Hráli jsme proti odlišným soupeřům a z tohoto pohledu se můžeme lépe připravit na sezonu,“ kvituje mezinárodní soutěž útočník Libor Hudáček.

„Když budeme hrát například proti Mladé Boleslavi, tak to bude podobná hra jako s Belfastem. Naopak, když přijede tým, který hraje s pukem a bruslí, jako třeba Sparta nebo Třinec, bude se to víc podobat utkání s Luleou,“ porovnal celky z Ligy mistrů a extraligy Hudáček.

„Doma jsme trochu jiné mužstvo, takže můžeme na oba soupeře vletět a ukázat naši sílu,“ věří Hudáček.

„Hráli jsme proti kvalitním soupeřům. Máme dva zápasy doma a na ně se soustředíme. Uděláme všechno pro to, abychom vyhráli,“ uvedl zadák Tomáš Hanousek.

POSLEDNÍ VE SKUPINĚ

Tabulku základní skupiny C vedou překvapivě Panteři z Augsburgu. Druhá Lulea a třetí Belfast sice mají stejný počet bodů jako Augsburg, ale hlavně Belfast disponuje horším skóre. Bílí Tygři tak na všechna mužstva ve skupině ztrácí už čtyři body.