"Nám se nepovedly vstupy do třetin, to rozhodlo dnešní utkání. Bylo tam dost šarvátek a potyček, ale i takové zápasy se odehrávají. Chvilkami se to hokejem nedalo nazývat, ale je to play off. Chyběli nám někteří hráči, ale nebudu to komentovat, nejsme Vítkovice. Stejně tak nechávám bez komentáře zákrok Muellera na našeho Šíra, kdy ho trefil holí do rozkroku. Na rozhodování jsou v tomto případě jiní," řekl liberecký trenér Patrik Augusta.

"Nám se povedly vstupy do třetin a myslím si, že to v podstatě rozhodlo dnešní utkání. Cením si výkonu všech hráčů. Už v Liberci jsme hráli celkem slušně a nechali jsme si tam proklouznout výhru. Dnes jsme to stáhli, jsem rád, že jsme vyhráli a pokračujeme tak v sérii. Mělo to grády jako play off, bylo to o udržení nervů a přesilovkách, o bruslení. Stejné to bude i v úterý," dodal brněnský kouč Jiří Kalous.

HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 13. Kollár (P. Holík, Mueller), 17. Vincour (P. Holík, Zaťovič), 23. Krištof (Jenyš, Ďaloga), 41. Krištof (Jenyš, Ďaloga) - 39. Birner (Šmíd), 57. Gríger (Ordoš, Zachar). Rozhodčí: Hejduk, Úlehla - Lučan, Kis. Vyloučení: 11:11. Využití: 1:1. Diváci: 7136. Stav série: 1:2.

Brno: Čiliak - Bartejs, Ďaloga, Holland, Kučeřík, L. Doudera, Tansey, Jan Sedláček - Mueller, A. Zbořil, Kollár - L. Horký, P. Holík, Zaťovič - Ivo Sedláček, Krištof, Jenyš - Vincour, Rákos, Dočekal. Trenéři: Zábranský a Kalous.

Liberec: Kváča - M. Ivan, Šmíd, Melancon, Rosandič, Kolmann, Derner, Aubrecht - A. Najman, Gríger, Birner - Zachar, Klepiš, Ordoš - Klapka, P. Jelínek, Rychlovský - Dlouhý, Šír, Čederle. Trenér: Augusta.