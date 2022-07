Jak současné dny po příchodu na sever Čech prožívá? "Teď máme ještě nějaký čas, než to všechno začne. Těším se na pořádnou přípravu, poznávání spoluhráčů i realizačního týmu a samozřejmě na to, až si zase zahraji hokej," uvedl v rozhovoru pro oficiální klubový web.

Dohodě s libereckou organizací napomohla i ideální dojezdová vzdálenost z české metropole. "Mám dvě malé děti, takže jsme chtěli být někde v okolí Prahy. Samozřejmě jsem sháněl informace a na Tygry jsem slyšel jen samou chválu. Ve finále to pak ani nebylo tak těžké, Liberec mi padl do oka."

Bomba u Tygrů! Získali vítěze Stanley Cupu Michaela Frolíka

Po konci v zámořské NHL strávil sezonu v Evropě, ve Švýcarsku. A předpokládalo se, že na stejné adrese bude i pokračovat. "Tam ta sezóna byla taková zvláštní. Přišel jsem tam do rozjetého vlaku, kdy už bylo několik zápasů odehraných. V Lausanne jsem navíc nechytil úplně rytmus, pořád tam byly nějaké přestávky, takže jsem naskočil jen asi do 25 utkání. Těším se, až znovu naskočím do nějakého zápasového a tréninkového tempa."

Do zcela neznámého prostředí nejde. "Znám Michala Birnera, s ním jsem se párkrát potkal v nároďáku. Jinak mi je ale spousta mladých hráčů neznámá, přece jen jsem tu dlouho nehrál. Budu se muset rychle seznamovat. Myslím ale, že v tom problém nebude. Za svou kariéru jsem byl v týmu nový hodně krát. Snad budu moct těm mladším pomoci svými zkušenostmi," uvedl pro portál hcbilitygri.cz.

Na českou hokejovou scénu se kladenský rodák a bývalý hráč Florida Panthers, Chicago Blackhawks, Winnipeg Jets, Calgary Flames Buffalo Sabres či Montreal Canadiens vrací po deseti letech.

"Už je to dlouhá doba, navíc loni to byl pro mě docela nepříjemný skok na širší kluziště. To je úplně jiný hokej. Vím ale, že tady v Čechách mají hřiště různé rozměry a spíš už se blíží těm užším. Snad mi to bude vyhovovat víc než na těch velkých ve Švýcarsku. Nějaké základy jsme si s trenérem Patrikem Augustou řekli. Máme nějakou vidinu, ale ze svých zkušeností vím, že se může stát spousta věcí a bude to nakonec jinak. Moc to teď neřeším. Snažím se dobře připravit, abych týmu co nejvíce pomohl," dodal Frolík.