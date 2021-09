Bílí Tygři Liberec: Kváča (J. Pavelka) – Šmíd (A), Melancon, Vitásek, Rosandić, Derner, M. Ivan – Birner (A), Gríger, Ordoš – Záborský, Filippi, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Faško-Rudáš – Rychlovský, A. Najman, Šír – Jiruš.

HC Oceláři Třinec: Mazanec (Kacetl) – Kundrátek, D. Musil, Marinčin, M. Doudera, Zahradníček, Jaroměřský, Matyáš – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), Daňo – O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil – Hrňa, Marcinko, Šedivý – Kofroň, Miloš Roman, Hrehorčák.

Pořádný kolotoč ve druhé třetině zažil v repríze loňského finále Liberec, který zajížděl do Třince. Tygři v prostředním dějství dostali čtyři góly a to byl základ Ocelářů pro jejich vysokou výhru 7:2.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.