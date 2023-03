/FOTO, VIDEO/ Jestli je pro někoho dech beroucí čtvrtfinálová série hokejové extraligy mezi tradičními soky posledních let Libercem a Hradcem Králové opravdu extra, tak pro 28letého beka Mislava Rosandiče. Ještě v listopadu byl totiž slovenský reprezentant stabilním členem organizace Bílých Tygrů, jenže následně se stal součástí trejdu spolu s Richardem Nedomlelem a přesunul se na východ Čech. „Ten první zápas, ještě v základní části, byl zvláštní, ale teď už Liberec beru jako každý jiný zápas. Soustředím se na sebe a na výkon našeho týmu,“ řekl klidným hlasem rodák ze Záhřebu, přezdívaný Rosa.

Nyní se série, která se hraje na čtyři výhry, přesouvá za nerozhodného stavu na sever Čech. Pod Ještědem se bude hrát třetí zápas ve čtvrtek od 19.00, čtvrtý v pátek od 17.00. Oba rivalové mají o motivaci postaráno.

Po dvou zápasech na hradeckém ledě je totiž stav zmiňované série 1:1 na zápasy. Po prohře 2:4 jste dokázali doma urvat v druhé bitvě vítězství 3:2, jaký to byl podle vás zápas?

Rozhodla třetí třetí třetina, kdy jsme začali dupat a naopak bych řekl, že soupeři docházela šťáva . Podle toho to tak vypadalo. Nakonec nám tam rozhodující branka na konci padla.

V prvním zápase jste 56 minut vedli, ale pak ho ztratili. Ve druhém jste přišli o náskok 0:2, nevyužili jste dlouhou přesilovku pět na tři. Neměli jste strach, že vám to střetnutí opět uteče mezi prsty?Ne, ne… Po takovém nedorozumění, kde jsem bohužel figuroval i já, jsme nechali Liberec vyrovnat, ale bylo ještě patnáct minut do konce. Řekli jsme si, že se není na co šetřit a roztočili je. Sice jsme přesilovku pět na tři nevyužili, ale nebrali jsme to jako tragédii a šli jsme si trpělivě za prvním bodíkem do série.

Podržel vás i brankář Matěj Machovský, jenž trošku překvapivě naskočil do druhého klání jako jednička, ale nakonec vás několika zákroky podržel…

Máme dva skvělé brankáře, kteří mají extra zákroky, drží nás ve hře, jak Matěj, tak Henri Kiviaho. Za to jim patří dík.

Aktivní jste byli i v ofenzivě a Bílé Tygry přestříleli v pondělní konfrontaci 50:26, to se v play off často nevidí…Tohle musí být náš hokej, máme rychlý tým, hodně energie, chceme být aktivní. Pomáhá nám i neskutečná atmosféra. Doufám, že to tak bude doma i venku pokračovat.

Co očekáváte od zápasů v liberecké Home Credit Areně?

Je to vyrovnané, oni si dělají svoje věci, my se musíme soustředit samy na sebe. Koukáme jen na nadcházející zápas, musíme jít postupně třetinku po třetince.