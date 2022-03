Tygři chtějí doma na Spartu vycenit zuby! Fanoušci se chystají na bílé peklo

Pozornost hokejových fanoušků se v pátek a sobotu přesuna na sever Čech. Pod Ještěď. Liberec vyzve ve třetím čtvrtfinále hokejové extraligy pražskou Spartu a pakud chce sérii natáhnout a vrátit se zpět do hlavního města, musí v domácí aréně favorita alespoň jednou porazit. „Doma máme velkou sílu. Fanoušci nás poženou, to určitě bude hrát roli. Věřím, že to zvládneme,“ prohlásil liberecký útočník Adam Klapka.

Hokejisté Sparty porazili ve druhém čtvrtfinále play off extraligy Liberec 3:2 a v sérii hrané na čtyři výhry vedou 2:0. Zleva David Dvořáček ze Sparty, Mislav Rosandič z Liberce a Petr Kváča z Liberce. | Foto: ČTK

Za stavu série 0:2 na zápasy, po libereckých porážkách 0:7 a 2:3, bude nesmírně důležité co nejvíce zužitkovat výhodu domácího prostředí. Tak jako v předkole s Brnem. "Ztrácíme dva zápasy, ale ještě jsme nic neztratili," řekl liberecký trenér Patrik Augusta. Liberec opět prohrál v Praze. Sparta druhý zápas rozhodla v první třetině - 3:2 S koučem souhlasí i liberecký gólman Kváča. "Prohráváme 0:2 v sérii, ale čekají nás domácí zápasy. Nic jsme ještě neprohráli, máme dva dny na to se připravit. Síla je na obou stranách, doma nás ale poženou naši fanoušci a my se o to kvůli nim popereme," uvedl Petr Kváča, opora v brankovišti. Velkou roli hrají v sérii přesilové hry. „Nemůžeme jim dát v každém zápase přesilovku pět na tři, to nejde," uvedl Klapka. Podstatnou úlohu sehraje domácí prostředí, a fanoušci chystají připravit tradiční bílé peklo. Na zápas příjdou v bílém. Ve fanshopu a e-shopu naleznou novou play off kolekci, která k tomu má pomoci. Naleznou v ní klasiky, jako jsou oblíbené autovlaječky, trika, šály, mikiny a celá řada dalších fanpředmětů. To vše ve stylovém novém vizuálu. V pátek se hraje od 17.00, v sobotu se začne o dvě hodiny dříve.