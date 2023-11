Tak trochu kritizovaný liberecký útočník Michal Bulíř sice ve 32. minutě otevřel skóre proti Třinci, další góly dávali Oceláři. Hosté zlomili utkání na severu Čech ve třetí třetině a domů si vezou cennou výhru 3:1. Bílí Tygři naopak zažili v sezóně první domácí zápas, ve kterém nezískali ani bod.

Liberečtí hokejisté doma podlehli Třinci 1:3. | Foto: Jiří Princ

„Chtěli jsme zvládnout další domácí zápas, takže nás prohra samozřejmě mrzí. Za bezbrankového stavu jsme měli šest přesilovek, bohužel jsme žádnou neproměnili. Některé z nich jsme přitom nesehráli špatně, chybělo nám v nich trochu štěstí. To rozhodlo utkání,“ nechal se slyšet Boris Žabka, asistent libereckého kouče Filipa Pešána.

Ano, právě šest nevyužitých přesilovek byl jeden z klíčových faktorů celého zápasu. Rozuzlení obrovské bitvy přišlo až v poslední desetiminutovce. V rychlém přečíslení nesedla střela třineckému Martinu Růžičkovi a puk se smolně pro Tygry odrazil k Danielu Voženílkovi, jenž svou dorážkou otočil vývoj zápasu.

„Byla to strašně smolná situace. Střela by mi letěla někam do břicha, jenže bek ji přede mnou zblokoval a puk se odrazil do brány. Snažil jsem se ho ještě vytáhnout hokejkou, ale už jsem na něj nedosáhl a útočník soupeře u něj byl první,“ smutně popsal celou situaci liberecký brankář Daniel Král.

Severočeši se poté ještě snažili ze všech sil vyrovnat, Třinec však své vedení uhájil. Trefou do prázdné brány navíc vítězství hostů pojistil Richard Pánik.

„Rozhodující bylo, že jsme zvládli ubránit přesilovky domácích. Při hře pět na pět jsme podle mě byli lepší. Dostávali jsme se do střeleckých pozic a vytvářeli si brankové příležitosti. Zklamáním je pro mě naše neukázněnost,“ měl po utkání rozporuplné pocity Zdeněk Moták, kouč Třince.

Už v pátek čeká na aktuálně šestý Liberec od 18 hodin domácí derby proti Litvínovu.

Bílí Tygři Liberec - Oceláři Třinec 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 32. Bulíř (Birner) – 34. Hudáček (Daňo, Marinčin), 53. Voženílek (M. Růžička, Pánik), 59. Pánik. Rozhodčí: Sýkora, Jaroš – Kajínek, Svoboda. Vyloučení: 3:6. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 4126. Střely na branku: 28:30.

Liberec: D. Král (Žukov) – Knot, McCoshen, Ivan, Melancon, Budík, J. Dvořák, Derner – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Birner (C), A. Najman, Bulíř (A) – Pérez, Vlach, Hawryluk – Galvas, Šír, Klíma.