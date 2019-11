Zápas byl hodně pikantní pro libereckého útočníka Radana Lence, který dříve v Mladé Boleslavi působil a fanoušci středočeského klubu mu jeho odchod dosud neodpustili.

„Faktem je, že bývalých spoluhráčů, se kterými jsem v Boleslavi hrával, už tam moc není. I Pavel Musil je pryč. Zůstali tam jen Lukáš Pabiška, Jakub Klepiš a Jan Růžička, který je bohužel zraněný,“ vzpomíná na své někdejší parťáky Lenc.

„Věřím, že se brzy uzdraví a vrátí se do dobré formy, kterou měl před zraněním,“ doufá Lenc.

„Pro mě je to pořád specifický zápas, protože fanoušci mi ten odchod neodpustí. Já to respektuji a vždycky to pro mě bude speciální utkání,“ konstatoval Lenc.

Na Radana Lence ale příznivci Mladé Boleslavi během duelu nekřičeli vulgární slova jako v předchozích střetnutích.

„Já jsem si to vyslechl už před zápasem u autobusu. Čekal jsem něco i v samotném klání, ale nepřišlo nic,“ pokrčil rameny Lenc.

„V pohodě, na druhou jsem rád, že to je tak, jak to je. Je to sport a fanoušci si chtěli zařvat. Nám nezbývá nic jiného než to respektovat a i oni by měli respektovat nás,“ přeje si Lenc.

Vypsal liberecký forvard nějakou speciální prémii? „Samozřejmě, protože jsem tady začínal a dlouho jsem zde hrál, takže jsem vypsal tučnou odměnu. Jsem rád, že se o to můžu s klukama podělit, protože chci každý zápas vyhrát,“ říká napřímo liberecká pětadvacítka.

Liberec musel proti Boleslavi otáčet nepříznivě se vyvíjející skóre. „Myslím, že to bylo podobné jako zápas v pátek proti Vítkovicím, kdy jsme také ztráceli. Musím říct, že jsme hráli poctivě dozadu, a i když dostaneme první gól, tak se z toho nepoložíme a neinkasujeme další,“ kvituje s povděkem Lenc.

„Naopak to ještě více vyztužíme a vždycky věříme, že určitě srovnáme a zápas překlopíme na svoji stranu. Je to o trpělivé hře, která nám poslední tři zápasy přinesla ovoce. Musíme v tom pokračovat i po pauze,“ nabádá svůj tým Lenc.

Liberec rozhodl o svém vítězství paradoxně v oslabení. „Možná je to kuriozita, ale je to super, protože jsme v oslabení neinkasovali a naopak branku vstřelili,“ pravil radostně.

„Myslím, že jsme se na soupeře hlavně dobře připravili jak do obrany, tak i v útoku. Věděli jsme, jak oni napadají, jak zakládají útok a to bylo důležité. Hlavně, že jsme se drželi plánu, který jsme měli stanovený. Nedělali jsme žádné individuální chyby,“ řekl spokojeně.

Mladá Boleslav neumí na Liberec zahrát. Dlouho to pociťoval i sám Lenc, než přestoupil právě do Liberce. „Teď jsem na té druhé straně, která je šťastnější. Musím ale říct, že mně se proti Liberci hrálo vždycky špatně. Liberec byl organizovaný tým, přes který se horko těžko dostávalo do útoku,“ vzpomíná na staré časy Radan Lenc.

Duel nakonec rozhodl v pozici falešného útočníka obránce Ronald Knot. „Koukali jsme se na video, jak Boleslav zakládá přesilovky. Bylo jasné, že tam budou hrát drop a do pásma bude puk zavážet jejich poslední hráč. Mně se podařilo na modré vypíchnout kotouč obránci a v ten moment jsem věděl, že nikdo další tam není, takže jsem zrychlil. A pak doufal, že něco vymyslím a dám gól,“ nechal se slyšet autor rozdílové trefy.

„Jak jsem získal puk, tak jsem měl v hlavě, že půjdu do nějaké kličky a nebudu střílet. Tím, že jsem pravák, tak jsem věděl, že udělám bekhendový blafák,“ dodal nečekaný hrdina.