„První střídání se nám úplně nevydařilo, ale jsem rád, že jsme ten minutový tlak vydrželi a neinkasovali. V první třetině se nám povedlo dát dva góly, což rozhodlo zápas. Hrálo se nám daleko lépe a Třinec nemohl být tak důrazný v obraně. Musel to víc otevřít a hrát do útoku. My jsme si to pak týmovou prací pohlídali,“ pravil spokojeně autor druhé liberecké branky Radan Lenc.

Bílí Tygři konečně skórovali jako první a nemuseli dotahovat. „Ve všech sériích je důležité, abychom vedli. V sérii se Spartou se nám to moc nedařilo, i tak jsme to ale zvládli. Víme, že náš tým je ohromně silný a týmový duch je výborný. Musím říct, že pokud vedeme, tak se nám hraje lépe a není to psychicky těžké dotáhnout do vítězného konce,“ podotkl Lenc.

Liberec evidentně zlepšil hru a vyvaroval se zbytečných faulů, které dělal v Třinci. „Říkali jsme si po dvou zápasech v Třinci, že takovou hrou Oceláře nepřehrajeme. Pokud je budeme chtít zmydlit, tak to nevede k vítězství, což se ukázalo. Víme, že mají vynikající přesilovky a musíme se vyvarovat faulů. To se podařilo, ubránili jsme oslabení a dodalo nám to psychickou sílu,“ cení si Lenc, který na další trefu čekal celkem dlouho.

„Gól jsem dal v prvním zápase play-off a druhý až ve finále ve třetím zápase, což je dlouhá doba. Tímhle se ale nezaobírám. Je důležité, abychom vyhráli. Měl jsem nahrávky, což je taky pozitviní. Je jedno, kdo dá gól. Jsem rád, že to tam padlo, ale není to tak, že by ze mě spadl nějaký kámen. Netížilo mě to,“ mávne rukou Lenc.

Tygrům se podařilo vynulovat třineckou ofenzivní mašinu. „Neřekl bych, že to je zásadní, ale je to pozitivní. Přesvědčili jsme se, že i takhle silný tým můžeme ubránit, aby nedali gól. Na druhou stranu není to uplně směrodatné, že by si ani neškrtli. Šance tam měli velké,“ je si vědom neustálého nebezpečí.

Třetí utkání nedohrál Dávid Gríger? „Každý hráč v sestavě je ohromně důležitý. Věříme, že s Dávidem to nebude vážné a je to jen naraženia, která přes noc opadne. Musíme zregenerovat a zase do toho vlétnout,“ burcuje Lenc.

Méně spokojený byl třinecký útočník Erik Hrňa. „Začátek jsme neměli úplně špatný. První čtyři střídání jsme do toho vlétli, ale bohužel jsme pak inkasovali a hra se nám rozpadla. Liberec začal hrát perfektně, my jsme nebyli schopni se dostat do šancí a vyhrávat osobní sbouoje. Zapnuli jsme až v posledních deseti minutách, což je pozdě. Důrazně musíme hrát celý zapas, jinak nemůžeme pomýšlet na výhru,“ má jasno Hrňa.

„Je to hlavně o nás. My zápasy umíme hrát daleko lépe, u nás doma jsme byli lepším týmem. Tentokrát jsme nehráli celých šedesát minut a nezasloužili jsme si to vyhrát,“ sportovně uznal Hrňa.

Třinec tentokrát vynuloval Petr Kváča. „Když už jsme nějakou šanci měli, tak ji chytil. Určitě jsme ho nezaměstnali tak, aby mu tam něco propadlo. Musíme jít víc do brány,“ nabízí možný recept na překonání libereckého brankáře.

Sám Hrňa měl ve třetí třetině velkou možnost, kterou mu zpacifikoval právě Kváča. „Viděl jsem, že mě tam stíhal hráč, takže jsem chtěl co nejdříve vystřelit pod vyrážečku. Bohužel puk vyletěl nahoru, pak se objevil před gólmanem a bylo po šanci. Škoda, ale musíme víc střílet.“

„V hlavách jsme silní a víme, co náš tým dokáže. Budeme takhle nastupovat do čtvrtého zápasu. Vůbec nic se neděje. Sice snížili, ale my to máme furt ve vlastních rukách,“ uzavřel Hrňa.