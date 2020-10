Hokejoví Bílí Tygři byli podruhé během relativně krátké doby posláni do karantény kvůli výskytu koronaviru v kabině. „Hráči mají mírný průběh onemocnění,“ řekl v rozhovoru pro klubový web týmový lékař Roman Mizera.

Týmový lékař Bílých Tygrů Roman Mizera. | Foto: www.hcbilitygri.cz

Jak vůbec probíhá celý proces odhalení výskytu nemoci? „Probíhá to tak, že přijde nějaký jedinec, který má typické příznaky onemocnění COVID-19, což je většinou teplota, bolesti hlavy, bolesti kloubů a někdy také ztráta čichu. Pokud někdo takový je, my ho uvedeme do stavu izolace a po dohodě s krajskou hygienickou stanicí začneme testovat plošně celý tým. Většinou tak odhalíme další jedince, kteří mají buď bezpříznakovou formu, nebo jen mírné příznaky,“ odhaluje lékař Roman Mizera.