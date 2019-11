Před reprezentační pauzou liberečtí upravili způsob hry, zpevnili defenzivu a třikrát vyhráli proti silným soupeřům. S nulou uspěli na Spartě, ubojovali doma výhru proti Vítkovicím a tři body za vítězství o gól přivezli i z Mladé Boleslavi.

„Jakým způsobem se z toho dostali, bylo obdivuhodné,“ řekl v rozhovoru pro regionální Deník legendární liberecký obránce Valdemar Jiruš.

Tygři se v říjnu ocitli ve velké krizi, kde jste viděl její hlavní příčiny?

V první řadě musím říct, že je extraliga strašně moc vyrovnaná. Stabilní výkonnost se v ní udržuje velice těžce. U Tygrů to začalo nešťastnou porážkou v Pardubicích, kde to bylo skutečně hodně smolné. A potom přišla prohra 4:7 na ledě brněnské Komety, kde to byl strašně otevřený hokej a domácím do branky spadlo skoro všechno, co vystřelili. To byly zápasy, které tým poslaly trochu dolů.

Ještě před reprezentační pauzou ale liberečtí dokázali černou sérii ukončit. Jak cenné to je?

Myslím, že je to hodně cenné. Ukázalo to, jak zdravé jádro tenhle tým má. Strašně rychle se dali dohromady a začali hrát výborně do obrany. Bylo jasné, že tudy vede cesta. Dostávat méně branek.

Byla ta krize varováním? Přinesla nějaké zásadní poučení, které by odhalilo podstatné nedostatky ve hře Liberce?

Varováním určitě byla, ale ani bych neřekl, že v té hře byly nějaké vážné nedostatky. V obranné hře celého týmu nějaká okénka byla, což si kluci určitě vyříkali a přestali hrát tak otevřený hokej.

Na začátku sezony Tygři hodně vyhrávali a v jejich zápasech padalo velké množství gólu. Z krize se ale dostali naopak tím, že začali málo inkasovat a ty výhry byly hubenější, možná ne tak atraktivní pro diváky. Jaký způsob vyhrávání je vám sympatičtější?

Já byl obránce, takže u mě je to jasné (smích). Mám samozřejmě rád, když se dostane méně branek. Defenziva je základ. Tygři ale mají obrovskou sílu v útoku a proto v jejich zápasech padá těch gólů spíš víc. Teď už ale není začátek sezony, týmy jsou sehranější a kompaktnější, proto začíná být těžší někoho vyloženě přestřílet.

Liberec změnil trenéra, v sestavě je několik velkých změn. Může jít o takovou řekněme přechodovou sezonu, kdy bude potřeba určité trpělivosti, aby si všechno sedlo?

Může být. Čtyři roky tady byly hody pod Filipem Pešánem, na což samozřejmě není lehké navázat. Ale změna je to dobrá, Patrik Augusta je kvalitní trenér. Myslím, že si rychle všechno sedne, zejména v obraně, která je hodně mladá.

Takže věříte, že budou Tygři zase patřit ke kandidátům na nejvyšší pozice?

Ano. Musí jen nabrat zkušenosti, stát se stabilnějšími. Potenciál tam je hodně veliký a já si myslím, že se od Tygrů máme na co těšit. Ale když se vrátím k tomu, co jsem řekl na začátku rozhovoru: extraliga je strašně vyrovnaná.

Aleš Vávra