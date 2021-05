Vzbuzuje ve vás současný národní tým naději na medaili, na kterou Češi čekají už devět let?

Příprava byla úplně perfektní. Mužstvo máme dobře složené. Jsou tam mladí kluci i hráči v nejlepších letech. Vždycky jsem měl rád střelce a obdivuju Dominika Kubalíka. Nebo Petr Vrána, který dokáže dát čtyři góly v zápase NHL. To jsou jazýčky na vahách, které by mohly hrát v náš prospěch. Na druhou stranu si myslím, že se v médiích zbytečně objevuje, že jsme favorit pomalu na zlato. Moc dobře vím, jaký hokej je. Jeden zápas vyjde, druhý nevyjde. V systému play-off záleží jen na jednom utkání.

Na čtvrtfinále…

Ano, čtvrtfinále je klíčem k úspěchu, je to hranice úspěchu a neúspěchu. Taky bude záležet na tom, koho dostaneme. V nedávné historii jsme jeli na mistrovství skoro jako tým druhé kategorie, kdy jsme nemohli myslet na finále. Letos jsou naše šance naprosto rovnocenné se Švédskem, Kanadou, Ruskem. Vidím tam šest sedm mužstev, které za tím tvrdě půjdou a bude rozhodovat momentální forma i různé drobnosti, kterými máme mužstvo dobře vybavené. Máme dva špičkové střelce světového formátu. Když dá někdo v první sezoně v NHL 30 gólů, tak je to kanonýr k pohledání. Máme vynikající gólmany, Hrubec vychytal titul v KHL. Máme to rozdané velmi dobře. Pevně věřím, že se vrátíme s medailí. Šance na úspěch je vysoká.

Češi v přípravě neprohráli. Nebojíte se, že u hráčů dojde k uspokojení?

Bavil jsem se o tom s jedním kamarádem a říkal jsem mu, že nás může trochu poškodit, že budeme na hrušce. To nebezpečí je. Hráči můžou mít pocit, že se nemůže nic stát, a pak je fiknou třeba Švýcaři. Myslím si, že je lepší jet na mistrovství po devíti výhrách, než po osmi porážkách. Sport mě naučil, že sebedůvěra je prakticky to nejdůležitější. Na téhle úrovni umí hokej všichni a vyhraje ten, kdo si nejvíc věří. Že jsme vyhráli devět zápasů v řadě, je pro nás plus.

Jak důležitou roli může hrát v tažení za medailí kouč Filip Pešán, který už dokázal dovést až na úplný vrchol Liberec?

Filip Pešán už svoji úlohu sehrál výběrem hráčů. Dal příležitost mladým klukům, vzal hráče z extralig a dokázal i přesvědčit Kubalíka s Vránou. Teď už to bude spíš o hráčích než o trenérovi. Jarda Jágr nikdy nepotřeboval trenéra, ten trénoval sám sebe i své spoluhráče (úsměv). Myslím si, že teď je ta úloha Pešána důležitější, než když tam byla superhvězda jako Jágr. Filip je inteligentní, má to v hlavě srovnané. Nezdůrazňuje přehnaně svoji úlohu, snaží se vcítit do role hráčů. Máme to postavené dobře od gólmanů až po trenéry. To samé Zdeněk Orct, který vychoval Pavla Francouze. Má velký cit pro to poznat, který gólman má formu a který se rozklepal. Opravdu čekám úspěch.

Dobře znáte i Robina Hanzla, kterého jste ho zažil v Ústí i v Litvínově. Dlouho čekal na šanci na mistrovství světa a dočkal se jen jednou v roce 2017. Teď by měl být jedním z lídrů týmu, souhlasíte?

Robina znám od jeho juniorských let, kdy jsem přišel do Ústí. Dal jsem mu příležitost v áčku a během dvou let byl lídrem týmu. Robin je možná malinko horší bruslař, ale zase je naprosto nedostižný v krytí puku, v přehledu ve hře, v koncovce. Jeho nájezd se skoro nedá chytit. Příležitost na mistrovství světa dostal jednou a byl tam nejlepší hráč. Pokud mu svěří důležitou roli, tak si myslím, že nezklame.

Když se v Rize hrálo před patnácti lety, tak vy jste byl v dějišti jako spolukomentátor. Jak na to vzpomínáte?

Riga je nádherné město. Myslím si, že to bude pěkné mistrovství. Tehdy jsme tam udělali stříbrnou medaili. Tak jako je Vídeň naše zlaté město, tak doufám, že Riga bude stříbrná. I o to zlato se můžeme poprat.

Kdo je podle vás největší favorit?

To je těžká otázka. Nejradši bych řekl, že my. Velkým favoritem jsou Rusové, kteří budou mít v Lotyšsku velkou podporu. Určitě je nespláchneme 4:0 jako teď naposledy v Praze.