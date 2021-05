Po úvodní vysoké výhře Ocelářů se hrály hodně vyrovnané zápasy. Výsledek série 4:1 tomu přitom až tak neodpovídá. "Bohužel, to je hokej, to je sport. Třinec nás porazil čtyřikrát, my je ne. Předvedli skvělý hokej. Celá ta série byla úžasná a já chci pogratulovat Třinci. My se z toho musíme poučit a jít dál, nic jiného nám nezbývá," řekl Kváča v on-line rozhovoru s novináři.

Připustil, že to pro něho nebylo po stránce emocí jednoduché. "Určitě to pro mě bylo takové zvláštní. Tohle k tomu ale všechno patří. Jsme profíci a musí se s tím člověk poprat. Celé play off bylo náročné. Já jsem moc rád za to, že jsem dostal šanci to odchytat," prohlásil Kváča.

V čem konkrétně byl Třinec lepší? "Nevím. Já si teď přehrávám všechny ty zápasy, co jsem hlavně já mohl udělat líp… Má práce je v brankovišti a v obranném pásmu. Jste ve finále, chcete tam nechat všechno a urvat to. Třinec byl šťastnější a i já jsem udělal spoustu chyb, z nichž se musím poučit. Prostě nás porazili čtyřikrát," uvedl Kváča.

Jedním z nejdůležitějších faktorů, jež převážily misky vah na stranu soupeře, byla hra v přesilovkách. "Nevím. Nevím ani, kolik gólů v přesilovkách padlo. Jsem zklamaný, perou se ve mně emoce. Je třeba se na to podívat s odstupem. Stejně jako na celou sezonu. S odstupem času si na to musíme sednout a zhodnotit ji. Teď mám v sobě hodně emocí a hodně zklamání, musíme to nechat na později," řekl Kváča.

I když se na to nechtěl nikdo z Bílých Tygrů vymlouvat, na straně poražených bylo několik velmi zásadních ztrát. Hráčů, s nimiž nemohl kouč Patrik Augusta počítat ze zdravotních, ale i disciplinárních důvodů. "I takové věci k hokeji patří. Mohlo se to stát Třinci, mohlo se to stát Spartě, stalo se to nám. Zranění patří k jakémukoliv sportu. Ti kluci chyběli, ale myslím, že se vztyčenou hlavou jsme je nahradili. Snažili jsme se i za ně nechat tam úplně všechno, ale musíme jít holt dál," konstatoval Kváča.

Dnes musel být ve střehu od úvodních sekund. Třinec měl dobrý nástup. "Byl to fofr, ale od toho tam jsem: dát šanci klukům vyhrát, to je má práce. Každý zákrok je k tomu důležitý, aby člověk dával tomu týmu šanci vyhrát. To jsem chtěl plnit, bohužel jsem dostal dva góly," litoval Kváča.

Proti skvěle pracující defenzivě Třince v čele s brankářem Ondřejem Kacetlem se Severočeši naopak prosadit nedokázali. Stejně jako ve čtvrtém utkání vyšli naprázdno. "My jsme věděli, že Třinec má výborný tým, ale já myslím, že i my jsme ukázali, že máme skvělý tým. Nejsem tu od toho, abych hodnotil soupeře. Z minulé sezony vím, že to jsou skvělí kluci, ale já se soustředím na nás a na sebe, abych co nejlépe odváděl svou práci," prohlásil Kváča.

Výborné výkony v jeho podání ale mohou být příslibem do budoucna. "Vždy si přejete, abyste byli podobně úspěšní, ale pak ta sezona přinese jiné věci, i když máte nějakou vizi a někam směřujete. Musíte nějak reagovat a učit se, tak jak se učíte celý život," uzavřel Kváča.