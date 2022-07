Příprava začala už naplno. Jaký byl první trénink na ledě?

Těžký (směje se). Pro mě to byl po třech týdnech volna velký rozdíl, protože si zvykám na novou výstroj a moc jsem s energií nešetřil. Trénink od tréninku to bude lepší a lepší, tomu věřím. Cítit chlad ledu ale bylo parádní. Zimák s těmi novými mantinely vypadá úplně jinak.

Máte dva nové brankářské kolegy, co na ně říkáte?

Myslím, že se budeme parádně doplňovat. Daniel Král je navíc mladý a dravý. Vytížení bude krásně rozložené mezi nás.

Do týmu nově přišel Michael Frolík, velká hvězda českého hokeje. Jak se těšíte na sezonu s takovým spoluhráčem?

S každým hráčem, který přijde, dostává tým nový impulz. Už jen tím, že můžete vidět takového borce, jak maká a přistupuje k tréninku. Bude to stejný vzor, jakým byl Láďa Šmíd nebo jakým je Michal Birner. Všichni se od něj budeme učit.

Společná příprava konečně začala, užil jste si i tu individuální?

Užil jsem si to naplno. Léčil jsem se, byl jsem celý květen nemocný. Pak jsem si dal pár dní dovolenou a poté jsem do toho kopl. Trénoval jsem v Budějovicích s Dominikem Kodrasem, který mi připravil parádní podmínky a tréninky. Teď toho můžu naplno využít na ledě.

Zmínil jste nové mantinely. Budou mít přímo nějaký vliv na hru?

To jsem ještě pořádně nepostřehl, budeme to sledovat během tréninků. Ale jsou vyšší, ten prostor se mi zdá užší, i když rozměrově tomu tak není. Víc to připomíná arény v NHL, kde už to mají zavedené spoustu let. Je to příjemný pocit, hlavně je to bezpečnější pro hráče, což je největší plus.

Jaké jsou vaše cíle pro tento ročník?

Samozřejmě dojít co nejdál. Každý budeme pracovat na tom, abychom se dostali k tomu poslednímu zápasu. Teď je ale důležité stmelit tým, protože někteří kluci odešli a někteří přišli. Je čas, abychom si na sebe všichni zvykli. Každý si musí najít svoji roli, předat mužstvu to nejlepší a dát ze sebe sto procent. Když to každý příjme, tak věřím, že do sezony vstoupíme dobře.

Loni jste měli váhavější start do základní části. Budete se z toho chtít poučit?

Jsou to zkušenosti, ale co bylo, to bylo. Teď se chceme koukat dopředu. Máme přípravu, takže nás nejvíce zajímá první přátelský zápas. Dáváme dohromady systém hry tak, aby vše zapadlo do sebe. Extraliga se ohromně změnila. Myslím si, že to bude parádní sezona.

V čem si myslíte, že se změnila soutěž nejvíce?

Asi přílivem hráčů a osobností. Extraliga nabrala úplně jinou úroveň a každý se z ní může víc naučit, zlepšit se a ukázat, že český hokej je pořád na výši. Těším se na přípravné zápasy. Sice v nich ještě nebude takový náboj, ale už budou vidět náznaky, že tento rok bude hodně atraktivní.

Kryštof Havíř/hcbilitygri.cz