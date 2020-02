Diváci v České Lípě, kam zavítal Slavoj Liberec, viděli parádní obrat. K jejich nespokojenosti se však otočka ve skóre povedla Liberci. Domácí totiž zásluhou Jaroslava Češky, Milana Preusslera a Václava Šestáka vedli v polovině utkání už 3:0. Poté ale začal úřadovat hostující Martin Bláha. Ještě do konce druhé třetiny třemi góly srovnal na 3:3, aby v poslední periodě dokonal obrat Jiří Herda.

DOVRŠENÝ OBRAT

Devět vteřin před koncem základní hrací doby Martin Bláha svým čtvrtým gólem pečetil vítězství Slavoje 5:3.

K překvapení došlo ve Frýdlantu, kde hostoval Turnov. Hosté vedli v 31. minutě díky gólům Jana Kotyzy a Petra Kysely 2:0. Vzápětí ale snížil frýdlantský Michal Čejka, ovšem na obrat se hostitelé nezmohli. Ještě ve druhé části se prosadili Jan Kotyza s Petrem Kyselou, kteří zajistili Turnovu vedení 4:1.

Nic dalšího se už nestalo, a tak se Turnov po zisku tří bodů vrátil na bronzový stupínek. Zazářil především Petr Kysela, autor dvou gólů a stejného počtu asistencí. Prsty ve třech turnovských trefách měl Roman Švík.

INZULTACE ROZHODČÍHO

Fanoušci, kteří vyrazili na zápas mezi Lomnicí nad Popelkou a Jičínem, na průběh duelu jen tak nezapomenou. Lomnice se překvapivě ujala vedení 2:0, ovšem ještě do přestávky Jičín srovnal. Druhou periodu už Stavební stroje zcela opanovaly a ve třetím dějství to přišlo.

V čase 47:21 za stavu 8:2 pro Jičín dostal domácí Knap nejprve dvě minuty za nesportovní chování. Vzápětí ale v mírné rychlosti nezabrzdil a narazil do hlavního rozhodčího Mareše. Ten okamžitě udělil lomnickému hráči trest do konce utkání. Záhy přišel trest do konce zápasu pro domácího Rudiše za výhrůžky čárovému rozhodčímu. „Já tě tady zabiju, ty zmrde,“ stojí v zápise o utkání.

To ale nebylo všechno. Lomnický Lemfeld inzultoval hlavního rozhodčího, který duel předčasně ukončil. „Hráči i fanoušci Jičína nechápali, co se děje. Lomničtí hráči spolu se svými fanoušky utkání hrubě nezvládli. Napadení rozhodčího, které provázely slovní útoky z úst diváků, bylo něco, co na stadiony nepatří! Plivání na hráče Jičína, kteří odcházeli do šaten, už byla opravdová třešinka na dortu,“ stojí na webových stránkách Jičína.

„Do zápasu jsme nevstoupili dobře, neměli jsme pohyb a celkově jsme hráli špatně. Po deseti minutách se naše hra zlepšila a dokázali jsme se vrátit do zápasu. Druhá třetina už byla naše a byli jsme celkově lepším týmem,“ zhodnotil trenér Jičína Daniel Pletka.

ODSOUZENÍ CHOVÁNÍ

„Musím se také vyjádřit k incidentu ze třetí třetiny, po kterém byl zápas ukončen. Zdenda Borovec hraje tvrdě, ale nejsou to od něj zákeřné fauly, domácí neunesli tvrdou hru a svou frustraci směřovali nejen zákroky na naše hráče, ale i na rozhodčího. Chápu, že je člověk vtažen do zápasu a je ovládán emocemi, ale takhle se nesmí vyjadřovat nespokojenost. Toto do sportu nepatří. Na hokej chodí i malí hokejisté a my bychom pro ně měli být vzory,“ odsoudil Pletka počínání lomnických hráčů.

Jedinou změnou v tabulce bylo, že se Turnov vrátil na třetí místo. Soutěži jasně kraluje Jičín, který dosud neztratil ani bod.

KRAJSKÁ LIGA

HC Česká Lípa – HC Slavoj Liberec 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)

Branky a asistence: 12. Češka (Preussler, Gazsi), 25. Preussler (Havel), 30. V. Šesták (Krupička) – 33. Bláha (Šebesta), 37. Bláha (J. Šesták), 40. Bláha (J. Šesták), 57. Herda (V. Tomíček), 60. Bláha (V. Tomíček, Herda).

Rozhodčí: D. Mizera – L. Mizera, Reichelt. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1.

HC Frýdlant – HC Turnov 1931 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)

Branky a asistence: 32. Čejka – 8. Kotyza (Kysela), 31. Kysela (Švík), 33. Kotyza (Kysela, Švík), 35. Kysela (Zákoutský, Švík).

Rozhodčí: Novák – Kaňkovský, Krejbich. Vyloučení: 11:10. Bez využití.

HC Lomnice nad Popelkou – HC Stavební stroje Jičín 2:8 (2:2, 0:5, 0:1) – nedohráno

Branky a asistence: 12. Junek (Martinec), 15. Rudiš (J. Syrovátka) – 15. Hladík (Průšek, Žalud), 19. Sedmík (Marček), 24. Sedmík (Marček), 27. Borovec (Richter), 29. Kollman (Průšek), 31. Průšek (Hladík), 36. Sedmík (Marček, Richter), 46. Krejčík (Žďárský).

Rozhodčí: Mareš – Svobodová, Touš. Vyloučení: 6:2, navíc Knap, Rudiš, Lemfeld (všichni Lomnice) do konce utkání. Využití: 1:3. Diváci: 235.

Duel mezi Lomnicí a Jičínem bude mít jistě dohru u disciplinární komise a lze očekávat pravděpodobnou kontumaci ve prospěch Jičína.