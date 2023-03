Zatímco v nejvyšších hokejových patrech se ještě nedohrálo ani předkolo play-off, v Krajské lize vrcholí finále. Proti sobě stojí celky Turnova a Jičína. Po dvou utkáních se ukazuje, že známé pořekadlo 'Můj dům, můj hrad.' platí i zde. První zápas ovládl domácí Jičín výsledkem 5:1, o dva dny později zvítězil na svém ledě Turnov 4:0.

ilustrační foto Krajského hokeje | Foto: hcturnov.cz

"Bylo to vyrovnané dvojutkání a série je pro obě mužstva naprosto otevřená. První zápas jsme prohráli, protože nám onemocněla základní kostra mančaftu a hráli jsme v improvizované sestavě, což bylo na ledě vidět. Trápili jsme se hlavně v koncovce. Ve druhém utkání to bylo přesně naopak. Ačkoliv nám přibyl pouze jeden hráč základní sestavy, bylo to hned poznat. Zlepšila se koncovka a dokázali jsme si poradit se šancemi," hodnotil první dva souboje trenér Turnova Pavel Hanuš.

Chystají se turnovští hokejisté o soutěž výše, pokud porazí Jičín? "Každý chce mít završenou sezonu co nejlepším výsledkem. Bohužel postupování do vyšších soutěží je spíše ekonomická otázka. Kdybychom vyhráli Krajskou ligu a vedení řeklo, že je schopno ufinancovat vyšší soutěž, rádi bychom do toho šli. Není to tedy pouze o výkonech, ale také o finanční stránce," mluví trenér o problému, který je napříč republikou všude dost podobný.

Jak už to tak ve vyřazovacích bojích bývá, potýká se mužstvo se ztrátami. "Do konce sezony už nebudeme v kompletní sestavě, jelikož máme v kádru dvě velká zranění. Vojtěch Divila má zlomený kotník a Jakub Nikolič pochroumané vazy v rameni. Ze druhého utkání finálové série přibyla další dvě zranění, která snad nebudou dlouhodobá," doufá šéf střídačky směrem ke třetímu utkání.

To je na programu ve středu 15. 3. od 18 hodin opět v Jičíně. "Jedeme tam pro vítězství, uděláme pro to vše. Jičín je však konstantní mančaft a vždy hraje výborně. Neznamená to, že bychom tam jeli s poraženeckou náladou, ale vyhrát," praví odhodlaně Hanuš na závěr.