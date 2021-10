Hokejisté Mladé Boleslavi zvítězili ve 20. kole extraligy na ledě Liberce 3:2 po prodloužení a navázali na páteční vítězství nad Plzní. Naopak Liberec neprodloužil sérii tří výher v řadě a se Středočechy prohrál i druhé vzájemné utkání v sezoně. Utkání rozhodl v čase 64:59 útočník Pavel Kousal.

Rozhodující moment - Kousal překonává libereckého Kváču. | Foto: ČTK

"Byl to vyrovnaný zápas. Dali jsme šťastný první gól, soupeř ale také. Pak to bylo z naší strany lehce nervózní a nepovedla se nám druhá třetina. Měli jsme tam přesilovky a ačkoliv nebyly úplně špatně sehrané, tak se nám nepodařilo vstřelit gól. Odehráli jsme výbornou třetí třetinu a vrátili jsme se zpět do utkání. V závěru prodloužení bohužel přišel gól soupeře. Jsme zklamaní, že jsme zápas nevyhráli," řekl po střetnutí liberecký kouč Patrik Augusta.