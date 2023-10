Liberečtí hokejisté přišli na extraligové scéně o domácí neporazitelnost, v nedělním utkání 13. kola je na samostatné nájezdy porazila Plzeň 4:3. Po nerozhodném výsledku zvládli hosté samostatné nájezdy.

Liberečtí hokejisté v neděli přišli o domácí neporazitelnost. | Foto: Deník/VLP Externista

Bílí Tygři tak nenechali zapomenout na páteční porážku na brněnském ledě.

Domácí se sice ujmuli v první třetině pohodlného vedení 2:0, ve druhé dvacetiminutovce ale Plzeň zapnula motory a dvoubrankové manko smazala. Ve zbylém čase se utkání nerozhodlo a dospělo až do samostatných nájezdů, ve kterých rozhodl Tim Söderlund.

Plzeň v této disciplíně uspěla teprve počtvrté od ledna roku 2020.

Třemi asistencemi se v zápase blýsknul Tomáš Filippi.

„Už po několikáté jsme měli dobrý vstup do zápasu. Dali jsme dva góly, mohli jsme dát i třetí, který by možná celý duel rozhodl. Bohužel jsme ho nedali. Ale myslím, že jsme dobře dohrávali souboje a hráli v předbrankovém prostoru. Bylo tam všechno, co jsme chtěli. Ve druhé třetině soupeř zvýšil obrátky a začal nás dostávat pod tlak. V důsledku toho jsme byli zhruba nějakých deset minut zatáhnutí a až poté jsme na to zareagovali, zjednodušili hru. Soupeř ale i tak vyrovnal. Nám se však povedlo po dlouhé době si pomoct přesilovkou a zvýšili jsme na 3:2. Potom jsme ale dostali smolný gól,“ řekl liberecký asistent trenéra Boris Žabka.

Spokojenější byl jeho protějšek Petr Kořínek. „První třetinu jsme prospali a prohrávali jsme 0:2. Od druhé dvacetiminutovky však nastoupilo úplně jiné mužstvo a po zbytek zápasu předvedlo velmi dobrý výkon, včetně vynikajícího gólmana. V závěrečném dějství jsme rovněž nehráli špatně, ale hodně času jsme strávili v oslabení a dostali jsme branku. Smekám ale klobouk klukům, že to nevzdali a vyrovnali a ubránili i následující přesilovku soupeře,“ uvedl hostující kouč.

„Vedení se nám dostává do hlavy a poté už nejsme tolik aktivní. Už je to ohraná muzika. Po skvělém úvodu nám vždycky uteče druhá třetina. V té první se dostaneme do vedení a potom hrajeme tak, jak hrajeme. Musíme se na to více soustředit. Soupeř se vždycky po přestávce zvedne a my nejsme schopni na to reagovat,“ mrzelo libereckého útočníka Martina Faška-Rudáše.

LIBEREC – PLZEŇ 3:4 SN (2:0, 0:2, 1:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Faško-Rudáš (Rychlovský, Filippi), 11. McCoshen (Filippi, Pérez), 48. Melancon (Flynn, Filippi) – 27. Mertl (Holešinský), 37. Holešinský (Söderlund), 56. Holešinský (Laakso), rozhodující nájezd Söderlund. Rozhodčí: Sýkora, Šindel – Svoboda, Špůr. Vyloučení: 2:7, navíc Filippi (Liberec) a Laakso (Plzeň) 5 minut. Využití: 1:0. Diváci: 5276.