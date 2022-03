V čase 52:10 snížil na rozdíl jediné branky Krištof, v čase 52:57 srovnal skóre Ďaloga a hala neskutečně bouřila a v čase 56:32 rozhodl o brněnské výhře 3:2 Holík. Ufff… Tygři byli zralí na lékařskou pomoc, tohle nebyla studená sprcha, ale ledopád. Hosté ze severu Čech se snažili samozřejmě o vyrovnání se šesti hráči v na ledě, ale to už k ničemu nevedlo. Jihomorované tak srovnali sérii na 2:2 a rozhodne se tak na stadionu pod Ještědem. Vítěz pátého duelu postoupí do čtvrtfinále play off. Budou to Tygři nebo Kometa?

Kometa Brno - Liberec 3:2 (0:1, 0:0, 3:1), stav série 2:2

Branky a nahrávky: 53. Krištof (Bartejs), 53. Ďaloga (Bartejs), 57. P. Holík (Zaťovič, Vincour) – 1. J. Vlach (Klapka), 49. J. Šír (A. Najman).

HC Kometa Brno: Čiliak (Tomek) – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Tansey, L. Doudera, Jan Sedláček – Vincour, A. Zbořil, Kollár – Zaťovič (C), P. Holík, L. Horký – Jenyš, Krištof (A), Sedláček – Dočekal, Rákos, T. Šoustal. Trenér: Jiří Kalous.

Bílí Tygři Liberec: Kváča (J. Pavelka) – L. Šmíd (A), M. Ivan, M. Rosandić, Melancon, Derner, Kolmann, Aubrecht – Birner (A), Gríger, Faško-Rudáš – Ordoš, Klepiš, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, J. Šír, A. Najman. Trenér: Patrik Augusta.

