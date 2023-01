Pravdou je, že v medailové vlně hraje roli několik faktorů. Absence Ruska je neoddiskutovatelná, jeho přítomnost na evropských a světových fórech by jednoznačně kvalitu a konkurenci zvedla. Podstatnou věcí pak je to, že především v případě žen a juniorů není úspěch pouze produktem českého systému výchovy; drtivá většina hokejistek a hokejistů byla v drahokamy dobroušena v zahraniční, kde je mnohem větší konkurenční prostředí a lépe fungující systém. A to je pro český hokej smutný fakt.

S dětmi často pracujeme špatně už v žákovském věku, kde chybí větší profesionalita a erudovanost trenérů, pokulhává také systém soutěží. Ještě výraznější problém nastává v dorostenecké a juniorské kategorii. Vždyť kolik juniorů se dostane do extraligy? A pokud ano, jaký v ní dostanou prostor? V České republice proto od patnácti let a výše dochází k hromadnému exodu hráčů do zahraničí, kde mají větší šancí na rozvoj. Ženské soutěže by vydaly na samotný komentář, pro děvčata s hokejkou je přímo povinností „zdrhnout", pokud chtějí milovaný sport hrát na té nejvyšší úrovni.

Úspěch dvacítky by měl všechny odborníky, především pak ty na svazu, přimět k důkladné analýze a revizi celého hokejového systému výchovy. Zamyslet by se měli i politici, kteří mají moc sportu přihrát mnohem větší finanční podporu. Argument typu „podívejte se, jakou členskou základnu má oproti nám Kanada" neobstojí. Vždyť například ve Finsku či Švédsku, tedy v zemích, které se můžou rovnat Česku, je mládežnický systém a podmínky pro něj na daleko vyšším levelu.