Tipsport extraliga nabrala rychlé tempo a v osmém kole svedla proti sobě dva zástupce zvířecí říše. Bílé Tygry z Liberce a kohouty z Olomouce. Domácí opět potvrdili přírodní zákony a po Beranech ze Zlína složili také olomoucké kohouty 2:0.

Liberecký brankář Marek Schwarz zasahuje proti olomouckému Burianovi. | Foto: Kamil Košun

Oproti předchozímu utkání na Kladně udělal trenér Bílých Tygrů Patrik Augusta některé změny v sestavě. Do branky poslal Marka Schwarze, po jednozápasové absenci se do prvního útoku vrátil Libor Hudáček. Jan Ordoš se tak přesunul do třetí formace ke Krenželokovi a Jelínkovi. Ve čtvrté pětce pak dostal přednost před Janem Šírem Marek Zachar. Došlo také k rošádám v obraně.