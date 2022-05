Opustit libereckou partu není jednoduché, na druhou stranu se těší na velkou výzvu. „Oblíbil jsem si to tady. Chci celé organizaci poděkovat, Tygři jsou v tomhle skvělí. Všichni mě podpořili a nechali mě jít dál v mé kariéře. Budu tady na to rád vzpomínat,“ ujistil borec se čtyřmi starty za národní tým.

Ambiciózní klub opouští důležitý hráč. „Měli jsme velký zájem na pokračování Adama v našem týmu. Přišla ale nabídka z NHL, což je pro naší organizaci vždy skvělá vizitka. Adamovi přejeme hodně štěstí a věříme, že to bude motivací i pro další mladé hráče v našem týmu,“ prohlásil sportovní ředitel libereckého klubu Patrik Augusta.

Smlouva je dvoucestná. „Jestli začnu na farmě nebo ne, tak o tom se ještě budeme bavit, ale myslím si, že hodně bude záležet na nováčkovském kempu. Budu se snažit na to co nejlépe připravit, abych nebyl zaskočený. Očekávám, že to bude velmi náročné. Půjdu krok po kroku a uvidíme, kam mě to donese,“ dodal Klapka.