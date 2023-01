„Je vidět, že domácí hrají ve velké formě a pohodě. Čekali jsme těžké utkání, to se vyplnilo. Vítkovičtí byli hodně aktivní, měli hodně střel, ale myslím si, že jsme se v utkání dobře drželi i díky gólmanovi Kváčovi," uvedl liberecký asistent Jiří Kudrna.

Tygři šance měli, ale branky se nedočkali. Vítkovický brankář Aleš Stezka si připsal páté čisté konto v sezoně. "Je samozřejmě škoda, že se nám z několika příležitostí nepovedlo dát kontaktní nebo vyrovnávací branku. Tím bychom soupeře možná trochu nahlodali a příblížili bychom se k zisku nějakého bodu, ale o síle domácích jsme věděli a ta se také projevila. Přidali poté druhý gól a pak už to bylo těžké. Když nedáte gól, nemůžete mít body, připomněl Kudra po prohře 0:2 ve Vítkovicích

Musíme pogratulovat Vítkovicím, my jsme tu bez vstřeleného gólu nemohli pomýšlet na body,“ připomněl starou pravdu Kudrna.

„My jsme chtěli dneska tak trochu pro fanoušky odčinit prohru z minulého domácího zápasu s Kladnem a myslím si, že se nám to podařilo," konstatoval Miloš Holaň.

"Od začátku jsme hráli aktivně, jezdily nám nohy, ale byl to strašně těžký a vyrovnaný zápas. Rozhodl asi ten první gól, na který se čekalo na obou stranách, kdo ho dá. My jsme byli ti, kteří si pomohli přesilovkou, a ten gól jsme dali. Dalším klíčovým momentem byl fantastický zákrok Stezky. Soupeř mohl mít šanci na to, aby nás začal trápit. Nicméně se nám podařilo dát druhý gól a tím už jsme si to utkání pohlídali. Trošku mě mrzí frustrace hráčů v závěru, kdy si myslím, že takové zákroky by nás v play off mohly potopit. Na toto téma jsme měli po utkání malý pohovor. Samozřejmě hráčům děkujeme, postavili se k tomu výborně a odehráli dobrý zápas s těžkým soupeřem,“ dodal kouč vítězů.